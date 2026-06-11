190 becas para el deporte navarro a través de la Fundación Miguel Induráin

El Navarra Arena acogió ayer tarde la entrega de las becas de la Fundación Miguel Induráin, por importe de 352.900 euros, lo que supo0ne un incremento de un 4,81% respecto al año anterior. Esta convocatoria premia los resultados deportivos obtenidos durante el año 2025. En total, se han concedido 190 becas, lo que representa 21 ayudas más en comparación con la edición del año pasado. Por bloques el Programa Olímpico recibe 102 becas; el de Deporte Adaptado 23 becas ; el de Pelota Vasca 43 becas; y el de Herri Kirolak, 22 becas. Estas becas se financian íntegramente con cargo a los presupuestos de la Fundación Miguel Induráin Fundazioa. Se trata de la convocatoria con la dotación económica más alta desde que comenzaron a otorgarse estas ayudas institucionales.

Novedades de la Convocatoria 2026 La convocatoria se ha resuelto mediante el régimen de concurrencia competitiva, con criterios técnico-deportivos. Se ha mantenido el sistema de asignación por puntos, que determina de forma objetiva la cuantía individual de cada beca según los méritos alcanzados. No obstante, esta edición introduce ajustes técnicos orientados a mejorar la equidad. Entre ellos, destaca la actualización del límite máximo de ingresos por actividad deportiva para poder optar a las ayudas, así como la equiparación de todas las modalidades olímpicas bajo el Nivel 1. Asimismo, con el objetivo de fomentar el retorno del talento deportivo a Navarra, la convocatoria ha permitido que aquellos deportistas navarros que compitieron en 2025 en clubes de fuera de la Comunidad Foral puedan beneficiarse de las ayudas si en 2026 regresan a un club navarro. En los criterios de valoración se ha priorizado el rendimiento en competiciones internacionales de máximo nivel, tales como Campeonatos de Europa, del Mundo o Juegos Olímpicos.