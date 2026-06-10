La comisión de investigación concluye que no ve indicios de corrupción, pero sí irregularidades

La comisión de investigación del Parlamento sobre la adjudicación de obra pública en Navarra echa el cierre dando luz verde a dos propuestas de conclusiones pactadas por los socios de Gobierno y Eh Bildu. Conclusiones en las que se descarta que se hayan detectado indicios de corrupción en las obras analizadas, aunque sí reconocen irregularidades y deficiencias en algunos procedimientos, sobre todo, en las obras de desdoblamientos de los túneles de Belate.

El documento aprobado sostiene que tras escuchar a decenas de comparecientes y examinar la documentación facilitada, no se aprecian pruebas directas de corrupción, de injerencias o de participación política en ninguna de las licitaciones analizadas. Tampoco consideran que se acredite la participación de empresas adjudicatarias o licitadoras en actuaciones corruptas. Pero apunta a que esa ausencia de indicios no significa que no se hayan producido injerencias, eso es algo que sólo podría acreditar o descartar una investigación judicial.

“"No se ha podido acreditar la existencia de prácticas corruptas"“

Las conclusiones recogen los votos particulares de varios miembros de la mesa de contratación de los túneles de Belate y el reparo no suspensivo que advertía de posibles incumplimientos de la normativa de contratación.

Los tres socios de Gobierno y Eh Bildu han aprobado también un decálogo de recomendaciones para tratar de evitar que en el futuro se repitan esas irregularidades detectadas en las adjudicaciones que han estado bajo la lupa durante estos nueve meses de trabajo.