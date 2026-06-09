El Museo del Greco celebra el Día de los Archivos con una exposición de documentos sobre la vida del pintor

Contratos de alquiler, inventarios de bienes, cartas y manuscritos permiten acercarse a una faceta mucho menos conocida de El Greco, uno de los artistas más influyentes de la historia del arte español. Con motivo del Día Internacional de los Archivos, el Museo del Greco de Toledo ha inaugurado la exposición Sobre el papel, una muestra que invita a descubrir cómo era la vida cotidiana del pintor más allá de sus célebres obras.

Reconocido por cuadros emblemáticos como El entierro del Conde de Orgaz o Vista de Toledo, El Greco dejó una profunda huella artística en la ciudad donde desarrolló gran parte de su carrera. Sin embargo, su trayectoria personal y profesional también quedó reflejada en numerosos documentos conservados durante siglos en distintos archivos. Ahora, una selección de esos fondos sale a la luz para ofrecer una visión más cercana y humana del artista.