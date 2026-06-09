El Museo del Greco celebra el Día de los Archivos con una exposición de documentos sobre la vida del pintor
- La exposición reúne por primera vez documentos del Archivo Histórico Provincial de Toledo y del Archivo Histórico Nacional
- La muestra incluye inventarios, registros administrativos, correspondencia, manuscritos y contratos de alquiler
Contratos de alquiler, inventarios de bienes, cartas y manuscritos permiten acercarse a una faceta mucho menos conocida de El Greco, uno de los artistas más influyentes de la historia del arte español. Con motivo del Día Internacional de los Archivos, el Museo del Greco de Toledo ha inaugurado la exposición Sobre el papel, una muestra que invita a descubrir cómo era la vida cotidiana del pintor más allá de sus célebres obras.
Reconocido por cuadros emblemáticos como El entierro del Conde de Orgaz o Vista de Toledo, El Greco dejó una profunda huella artística en la ciudad donde desarrolló gran parte de su carrera. Sin embargo, su trayectoria personal y profesional también quedó reflejada en numerosos documentos conservados durante siglos en distintos archivos. Ahora, una selección de esos fondos sale a la luz para ofrecer una visión más cercana y humana del artista.
"Sacar del olvido la figura de El Greco"
La exposición reúne por primera vez documentos procedentes del Archivo Histórico Provincial de Toledo y del Archivo Histórico Nacional. La directora del Museo del Greco, Carolina Tobella, ha explicado que este tipo de documentos sirvieron para "reconstruir y sacar del olvido, a principios del siglo XX, la figura de El Greco".
Entre las piezas expuestas destacan los contratos de alquiler de las viviendas que ocupó durante su estancia en Toledo. Estos documentos permiten desmontar una de las creencias más extendidas sobre el pintor: El Greco nunca vivió en el edificio que hoy alberga el museo dedicado a su figura. Según revelan los archivos, su residencia se encontraba en unas casas situadas justo enfrente, por las que abonaba una renta considerable para la época.
La muestra incluye también inventarios, registros administrativos, correspondencia y otros manuscritos que ayudan a reconstruir el contexto en el que vivió y trabajó el artista cretense. Algunos de estos documentos han sido fundamentales para que los investigadores pudieran recuperar y contextualizar su figura a comienzos del siglo XX, contribuyendo a consolidar el reconocimiento internacional de su obra.
Con esta iniciativa, el Museo del Greco propone una mirada diferente sobre uno de los grandes maestros de la pintura universal, mostrando que su legado no solo se encuentra en los lienzos que lo hicieron célebre, sino también en los documentos que narran su día a día en el Toledo de hace más de cuatro siglos. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 13 de septiembre en el Museo de El Greco.