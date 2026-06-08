Peio Canales, ganador del Trofeo Chisco que otorga RNE Cantabria
- El trofeo reconoce cada temporada al mejor futbolista del Racing de Santander
- El jugador ha superado a sus compañeros Íñigo Vicente y Andrés Martín
- Canales ha sido clave en el ascenso a Primera División del club
Peio Canales ha sido el ganador del preciado Trofeo Chisco que cada temporada otorga RNE en Cantabria al mejor futbolista del Racing de Santander en la 49.ª edición del trofeo. El futbolista de Elexalde ha obtenido 263 votos, seguido de Íñigo Vicente, con 249, y Andrés Martín, con 239. La emoción se ha mantenido hasta el último día en la histórica temporada del ascenso a primera división 14 años después.
Como en los últimos años, la elección ha surgido de los votos emitidos, jornada tras jornada, por los integrantes del jurado, formado por el periodista y miembro de la Fundación Racing Raúl Gómez Samperio; el presidente de la Peña Zalo, Fernando Ortiz; el escritor, crítico literario y peñista racinguista Javier Menéndez Llamazares; el presidente de AUPA, Antonio Sáinz; el exjugador y exdirector deportivo del Racing Jesús Merino, el periodista Álvaro Sáenz y la exjugadora del Racing Femenino Silvia Martínez. En la designación también han jugado un papel importante los oyentes de RNE en Cantabria con sus votos a través de la encuesta postpartido que cada jornada se ha hecho en la red social X.
La estrella de un equipo memorable
Peio Canales será recordado como uno de los futbolistas más importantes de una temporada que quedará grabada para siempre en el imaginario colectivo verdiblanco. El centrocampista vasco, de 21 años, ha sido el principal baluarte, a juicio de los miembros del jurado, de un equipo con un potencial ofensivo enorme al que ha contribuido con seis goles y nueve asistencias.
En más de una ocasión, el director deportivo del Racing, Chema Aragón, ha reconocido que la primera gestión que realizó cuando le nombraron en el cargo fue llamar al Athletic de Bilbao para conseguir la cesión de Peio Canales. El tiempo ha demostrado que fue una decisión acertada.
Canales engrosa el palmarés de un trofeo que recoge a varios mitos del racinguismo que lo han ganado a lo largo de los últimos 40 años como Zubiría (primer Chisco de la historia), Arteche, Manolo Preciado, Tuto Sañudo, José Ceballos, Pedro Munitis o Gonzalo Colsa entre otros. En las tres últimas temporadas se lo han llevado Íñigo Vicente, en dos ocasiones, y Andrés Martín, el año pasado.
Siempre lo ha recibido un jugador, salvo la temporada 2013/2014, la del plante copero que acabó con el ascenso a Segunda, donde se entregó el galardón al entrenador Francisco Fernández como máximo exponente del compromiso mostrado por toda la plantilla.