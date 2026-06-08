Peio Canales, ganador del Trofeo Chisco que otorga RNE Cantabria

Peio Canales ha sido el ganador del preciado Trofeo Chisco que cada temporada otorga RNE en Cantabria al mejor futbolista del Racing de Santander en la 49.ª edición del trofeo. El futbolista de Elexalde ha obtenido 263 votos, seguido de Íñigo Vicente, con 249, y Andrés Martín, con 239. La emoción se ha mantenido hasta el último día en la histórica temporada del ascenso a primera división 14 años después.

Como en los últimos años, la elección ha surgido de los votos emitidos, jornada tras jornada, por los integrantes del jurado, formado por el periodista y miembro de la Fundación Racing Raúl Gómez Samperio; el presidente de la Peña Zalo, Fernando Ortiz; el escritor, crítico literario y peñista racinguista Javier Menéndez Llamazares; el presidente de AUPA, Antonio Sáinz; el exjugador y exdirector deportivo del Racing Jesús Merino, el periodista Álvaro Sáenz y la exjugadora del Racing Femenino Silvia Martínez. En la designación también han jugado un papel importante los oyentes de RNE en Cantabria con sus votos a través de la encuesta postpartido que cada jornada se ha hecho en la red social X.