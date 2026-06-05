Ochenta años de un viaje eterno: la Alcarria mantiene viva la memoria de Camilo José Cela

Este sábado se cumplen 80 años del inicio de Viaje a la Alcarria, de Camilo José Cela. Un libro que marcó un antes y un después en la literatura de viajes en España. Durante nueve días, el escritor recorrió 12 pueblos de esta comarca de Guadalajara con tan solo una mochila, un cuaderno y 20 duros.

Cuando el escritor realizó este viaje, tenía tres obras publicadas: “La familia de Pascual Duarte” (1942), “Pabellón de reposo” (1943) y “Esas nubes que pasan” (1945). En 1946 quiso recorrer unas tierras ásperas, en una España sometida a una brutal dictadura, viviendo una durísima posguerra de represión y hambre.