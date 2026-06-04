'He-Man y los Masters del Universo': el poder de la nostalgia en una adaptación fiel que no tiene miedo al ridículo
- Travis Knight dirige esta version protagonizada por Nicholas Galitzine, Jared Leto, Camila Mendes e Idris Elba
- Se estrena en cines este viernes, 5 de junio
¿Un Conan rubio que pelea con una espada mágica mientras cabalga a lomos de un tigre verde que habla y lleva armadura? ¿Un villano con cara de esqueleto que suelta monólogos todo el rato? Suena ridículo pero no olvidemos que estamos hablando de juguetes para niños. Y precisamente por eso, creemos que el acierto de esta nueva versión de He-Man y los Masters del Universo es no tomarse a sí misma demasiado en serio, no intentar dotar de grandilocuencia o filosofía barata al material original, sino abrazar esa parte de humor infantil. La película es puro entretenimiento nostálgico de aventuras que no teme caer en el ridículo. Por eso apuesta por el humor más disparatado, apelando, al mismo tiempo, al niño que todos llevamos dentro.
Además, la película es muy respetuosa con el material original: los minicómics que venían con los muñecos, la serie de animación e incluso la película de 1987 protagonizada por Dolph Lungren. De hecho, hay numerosos guiños que captarán los que crecieron con esas cosas. Pero, a la vez, también la pueden disfrutar los chavales de ahora, por lo que es ideal para que los padres vayan con sus hijos y luego comenten la película. Pero ya os aviso de que los que estéis a la caza de guiños y homenajes os vais a dar un festín: desde cameos, personajes míticos, temas musicales, frases, chistes... (especial atención a las escenas postcréditos que nos muestran por dónde puede continuar la saga).
Una cinta que tampoco esconde la inspiración de la saga en los Mitos Artúricos, con un protagonista (He-Man/Arturo), que porta una espada mágica (La Espada del Poder/Excalibur) y que, según la leyenda, volverá para ayudar al reino en su momento de mayor necesidad. Sin olvidar un Castillo místico (Camelot/Grayskull), un Mago/a (Hechicera/Merlín) y unos caballeros (los Masters de Universo/Los caballeros de la Tabla redonda)
También destacamos el estupendo encabezado por Nicholas Galitzine, Jared Leto, Camila Mendes e Idris Elba, que se toman muy en serio lo de hacernos reír y no tienen ningún miedo al ridículo.
Y, como se suele decir en estos casos, la película es una montaña rusa de aventuras que, entre el humor y la acción, no da respiro al espectador.
Si sois fans del material original os va a encantar, pero si preferís algo más sesudo y trascendental, esta no es vuestra película. Lo que está claro es que el poder de la nostalgia es compatible con el poder de Grayskull.
El viaje del héroe
El argumento de la película no es que sea muy original, ya que básicamente es el viaje del héroe. Pero lo importante es que es un viaje muy entretenido y divertido.
Skeletor (Jared Leto), ataca Eternia y captura a la familia real menos al príncipe Adam (Nicholas Galitzine), un niño que logra huir a la Tierra con la Espada del Poder que tanto anhela el villano. Pero en el trayecto, Adam pierde la espada, lo que le impide regresar a Eternia. Cuando por fin la encuentra, 15 años después, regresa al reino y con la ayuda de sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes), Duncan (Idris Elba) y Roboto (Kristen Wiig), intentará derrotar a Skeletor y a sus monstruos. Sin olvidar a cierto tigre verde, que también despertará vuestro lado más nostálgico.
Como comentábamos, lo mejor de la película es esa falta de vergüenza a la hora de llevar unos juguetes al cine. De hecho, varios de los chistes giran en torno a los nombres de los protagonistas, que parecen haber sido bautizados por un niño. El propio productor, Jason Blumenthal (En Busca de la Felicidad, The Equalizer), confiesa que: “Hay que tener sentido del humor, ya que algunas cosas pueden resultar algo disparatadas. Una película como Masters del Universo debe tener una parte que no hay que tomarse muy en serio".
Y no es el único que piensa eso, porque el director de la película, Travis Knight, responsable de la maravillosa Kubo y las Dos Cuerdas Mágicas y de la apreciable Bumbrlebee (del universo de los Transformers), se confiesa fan de la franquicia desde pequeño: "Veía los dibujos animados, jugaba con los juguetes y leía los cómics. Tenía el Castillo de Grayskull, que me encantaba, y me inventaba pequeñas aventuras con las figuras de acción de He-Man. Estar aquí más de 40 años después y hacerlo de verdad es una experiencia surrealista”.
Como comentábamos, la película se inspira en los mini cómics originales de Mattel que acompañaban a las figuras de acción, en la popular serie de dibujos animados emitida entre 1983 y 1985 producida por Filmation, en la película de acción real de 1987 protagonizada por Dolph Lundgren en el papel de He-Man y en los dibujos animados emitidos en Cartoon Network entre 2002 y 2004. Masters del Universo: Revelación (Netflix) también ha tenido gran influencia e incluso podemos ver en la película un homenaje al vídeo viral de los años 2000 en el que He-Man y sus amigos cantaban la canción “What’s Up?”, himno de 1993 de la banda 4 Non Blondes.
Jared Leto disfruta como un niño interpretando a Skeletor
El reparto acepta el desafío e interpreta sin ningún tipo de vergüenza a sus personajes. Pero nos gustaría destacar a Jared Leto, que disfruta como un niño interpretando a un Skeletor que pasa de lo terrorífico a lo ridículo en apenas unos segundos y sin ningún pudor. Su apariencia es realmente terrorífica pero, a la vez, se ríe de todos los tics típicos de los villanos, empezando por sus grandilocuentes discursos y sus gestos de triunfo. Se nota que el actor se lo ha pasado pipa y, aunque al principio nos choca ese sentido del humor del personaje, al final acabamos entrando, porque es una parodia de villanos que todos recordamos. Pero no olvidéis que, cuando menos lo esperéis, también puede ser terrorífico.
De hecho, Leto aceptó el papel por ese humor absurdo del personaje e incluso trabajó un acento especial junto al director.
En cuanto al protagonista, Nicholas Galitzine, cumple en el papel de Adam/He-Man. Y que lo hayan convertido en un coach motivacional no deja de tener su gracia, sobre todo a la hora de alentar a los Master del Universo. Y también porque, al final, "el poder de Grayskull" es, básicamente, la confianza en uno mismo.
Camila Mendes (Riverdale) está estupenda en su papel de guerrera e Idris Elba (Thor, La Torre Oscura) es un actor curtido en mil batallas que sabe sacar su lado más paródico y divertido para este papel.
En fin, una película muy respetuosa con el personaje y que es mejor no tomarse demasiado en serio. Un regreso a la niñez que a muchos les hará exclamar aquella famosa frase de “¡Por el poder de Grayskull… yo tengo el PODER!”