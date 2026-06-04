'He-Man y los Masters del Universo': el poder de la nostalgia en una adaptación fiel que no tiene miedo al ridículo

¿Un Conan rubio que pelea con una espada mágica mientras cabalga a lomos de un tigre verde que habla y lleva armadura? ¿Un villano con cara de esqueleto que suelta monólogos todo el rato? Suena ridículo pero no olvidemos que estamos hablando de juguetes para niños. Y precisamente por eso, creemos que el acierto de esta nueva versión de He-Man y los Masters del Universo es no tomarse a sí misma demasiado en serio, no intentar dotar de grandilocuencia o filosofía barata al material original, sino abrazar esa parte de humor infantil. La película es puro entretenimiento nostálgico de aventuras que no teme caer en el ridículo. Por eso apuesta por el humor más disparatado, apelando, al mismo tiempo, al niño que todos llevamos dentro.

Además, la película es muy respetuosa con el material original: los minicómics que venían con los muñecos, la serie de animación e incluso la película de 1987 protagonizada por Dolph Lungren. De hecho, hay numerosos guiños que captarán los que crecieron con esas cosas. Pero, a la vez, también la pueden disfrutar los chavales de ahora, por lo que es ideal para que los padres vayan con sus hijos y luego comenten la película. Pero ya os aviso de que los que estéis a la caza de guiños y homenajes os vais a dar un festín: desde cameos, personajes míticos, temas musicales, frases, chistes... (especial atención a las escenas postcréditos que nos muestran por dónde puede continuar la saga).

Una cinta que tampoco esconde la inspiración de la saga en los Mitos Artúricos, con un protagonista (He-Man/Arturo), que porta una espada mágica (La Espada del Poder/Excalibur) y que, según la leyenda, volverá para ayudar al reino en su momento de mayor necesidad. Sin olvidar un Castillo místico (Camelot/Grayskull), un Mago/a (Hechicera/Merlín) y unos caballeros (los Masters de Universo/Los caballeros de la Tabla redonda)

También destacamos el estupendo encabezado por Nicholas Galitzine, Jared Leto, Camila Mendes e Idris Elba, que se toman muy en serio lo de hacernos reír y no tienen ningún miedo al ridículo.

Y, como se suele decir en estos casos, la película es una montaña rusa de aventuras que, entre el humor y la acción, no da respiro al espectador.

Si sois fans del material original os va a encantar, pero si preferís algo más sesudo y trascendental, esta no es vuestra película. Lo que está claro es que el poder de la nostalgia es compatible con el poder de Grayskull.

Fotograma de 'He-Man y los Masters del Universo' Courtesy of Amazon Content Services Courtesy of Amazon Content Services

El viaje del héroe El argumento de la película no es que sea muy original, ya que básicamente es el viaje del héroe. Pero lo importante es que es un viaje muy entretenido y divertido. Skeletor (Jared Leto), ataca Eternia y captura a la familia real menos al príncipe Adam (Nicholas Galitzine), un niño que logra huir a la Tierra con la Espada del Poder que tanto anhela el villano. Pero en el trayecto, Adam pierde la espada, lo que le impide regresar a Eternia. Cuando por fin la encuentra, 15 años después, regresa al reino y con la ayuda de sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes), Duncan (Idris Elba) y Roboto (Kristen Wiig), intentará derrotar a Skeletor y a sus monstruos. Sin olvidar a cierto tigre verde, que también despertará vuestro lado más nostálgico. Fotograma de 'He-Man y los Masters del Universo' Photo Credit: Giles Keyte Photo Credit: Giles Keyte Como comentábamos, lo mejor de la película es esa falta de vergüenza a la hora de llevar unos juguetes al cine. De hecho, varios de los chistes giran en torno a los nombres de los protagonistas, que parecen haber sido bautizados por un niño. El propio productor, Jason Blumenthal (En Busca de la Felicidad, The Equalizer), confiesa que: “Hay que tener sentido del humor, ya que algunas cosas pueden resultar algo disparatadas. Una película como Masters del Universo debe tener una parte que no hay que tomarse muy en serio". Fotograma de 'He-Man y los Masters del Universo' 5 Y no es el único que piensa eso, porque el director de la película, Travis Knight, responsable de la maravillosa Kubo y las Dos Cuerdas Mágicas y de la apreciable Bumbrlebee (del universo de los Transformers), se confiesa fan de la franquicia desde pequeño: "Veía los dibujos animados, jugaba con los juguetes y leía los cómics. Tenía el Castillo de Grayskull, que me encantaba, y me inventaba pequeñas aventuras con las figuras de acción de He-Man. Estar aquí más de 40 años después y hacerlo de verdad es una experiencia surrealista”. Como comentábamos, la película se inspira en los mini cómics originales de Mattel que acompañaban a las figuras de acción, en la popular serie de dibujos animados emitida entre 1983 y 1985 producida por Filmation, en la película de acción real de 1987 protagonizada por Dolph Lundgren en el papel de He-Man y en los dibujos animados emitidos en Cartoon Network entre 2002 y 2004. Masters del Universo: Revelación (Netflix) también ha tenido gran influencia e incluso podemos ver en la película un homenaje al vídeo viral de los años 2000 en el que He-Man y sus amigos cantaban la canción “What’s Up?”, himno de 1993 de la banda 4 Non Blondes. Fotograma de 'He-Man y los Masters del Universo' 5