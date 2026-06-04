'Andy': la película sobre el éxodo infantil en la ruta migratoria mexicana

Partiendo de su vasta experiencia periodística, Román Parrado dirige Andy, una ficción que condesa la experiencia real de los 140.000 niños que cada año atraviesan la ruta migratoria mexicana buscando la frontera con Estados Unidos, un viaje del que muchos no regresan nunca. Estrenada en el pasado Festival de Málaga, la película llegará a los cines el 10 de julio y cuenta con la participación de RTVE en la producción.

La película sigue a Andy (Leslie Vázquez Gómez), que atraviesa México enfrentándose a la violencia, los controles policiales y los territorios controlados por traficantes junto a Fernando (Emiliano López Quintana), un compañero de ruta más inexperto. Consciente de que el mayor riesgo no es cruzar la frontera sino sobrevivir hasta ella, se hace pasar por niño para esquivar los abusos que acechan a las mujeres en el camino.

Andy nació de un proceso de un intenso y honesto proceso de documentación. Antes de rodar las escenas de ficción, Parrado y su equipo recorrieron durante mes y medio la misma ruta migratoria que seguiría su protagonista: desde Tecún Umán y el río Suchiate, en la frontera sur con Guatemala, hasta Nogales, en la frontera norte con Arizona.

Póster de 'Andy'.

A lo largo de ese trayecto atravesaron Ciudad Hidalgo, Tapachula, San Carlos, Empalme, Hermosillo y Santa Cruz, en los mismos albergues, visitando estaciones de tren y pasos fronterizos improvisados y observando de primera mano cómo se mueven realmente los menores en tránsito. Cada año, alrededor de 140.000 emprenden solos el camino hacia la frontera norte, y muchos no llegan nunca. Todo ese material documental transformó el guion, y así la historia de Andy no pertenece a ninguna persona concreta, sino que está construida a partir de miles de experiencias reales.

Rodada con un equipo reducido cámara en mano y sonido directo, en esas mismas localizaciones del corredor migratorio mexicano, Andy busca captar la realidad. "Todo ese realismo, toda esa fragilidad, toda esa tensión invisible está ahí porque nosotros también la estábamos viviendo mientras rodábamos. Y al final, Andy es justamente eso: una ficción atravesando un mundo real que no se detiene para ser filmado. Una película que no intenta explicar la migración desde fuera, sino acompañarla durante un tramo del camino”, afirma el director.

Imagen de 'Andy'

Roman Parrado ha trabajado en cine, televisión y el documental periodístico, dirigiendo true crime como El Rey del Cachopo, premiada con un Globo de Oro en el World Media Festival de Hamburgo—, o documentales como Pioneras y Radio Gaga, ganadora del Ondas. Su trabajo también ha sido reconocido con un premio Gaudí y un premio ZOOM por Ebre, del Bressol a la Batalla (2017). Andy es una producción de Mundo Cero Bat AIE y Mundo Cero Crea SL , y será distribuida por Cine Sideral.