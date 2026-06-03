Wim Wenders retira 'Falso movimiento', la película en la que Nastassja Kinski salía desnuda con 13 años

Nastassja Kinski rodó con 13 años Falso movimiento, una de las películas claves del emergente Nuevo cine alemán, dirigida por uno de sus máximos exponentes, Wim Wenders. La actriz aparecía semidesnuda en una secuencia en la que el actor Rüdiger Vogler, de 30 años, se tumbaba también semidesnudo junto a ella y la abofeteaba y acariciaba. Hace unos días, en una entrevista en el Süddeutsche Zeitung, Kinski fue clara al recordar la película y el rodaje: "Aunque a los 13 años no era muy consciente, ya me daba cuenta de que algo no estaba bien".

La entrevista reactivó publicamente una polémica que ya tenía una década, cuando, según el abogado de la actriz, Kinski reclamó al director la eliminación de la escena de la película. Pero no ha sido hasta este martes, 3 de julio, cuando Wenders ha reaccionado anunciando la retirada de la distribución de Falso movimiento de cualquier plataforma y proyección, en un comunicado colgado en la página web de su fundación.

"Como única persona responsable en aquel entonces de Falso movimiento que aún vive, reconozco que Nastassja Kinski debería haber estado mejor protegida. Por ello, te pido disculpas, Nastassja, sin reservas ni excusas", dice el comunicado en primera persona, que anuncia la retirada "de todas las plataformas de distribución y exhibición", así como la petición "a los servicios de streaming, cadenas de televisión y distribuidores para que cesen el acceso público a la película".

El anuncio de Wenders llega cuatro días después de la celebración de los Premios del cine alemán, en el que Wenders fue homenajeado con el Premio de Honor, y en cuyo discurso planteó sus dudas sobre eliminiar la escena: "No puedo culpar al joven de 29 años que era entonces, hace 50 años, que hizo una película de su tiempo; queriendo, en cierto modo, capturar el espíritu de la época", declaró Wenders, añadiendo que hoy no rodaría una escena así atendiendo a las "percepciones y sentimientos actuales", para acabar preguntándose: "¿Es legítimo cortar una escena que lesiona a una actriz que he admirado y admiro? ¿Se puede recortar una película a posteriori?".

Nastassja Kinski, en el Festival de Cannes de 2017. Anne-Christine POUJOULAT / AFP)