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Fenavin Match arranca en la Feria Nacional del Vino de Ciudad Real

Para todos los públicos 'Fenavin Match' es una iniciativa dentro de la Feria Nacional del Vino de Ciudad Real que ha puesto en contacto a unas 350 bodegas españolas, la mitad de Castilla-La Mancha, con más de 250 compradores, de los que cerca de 200 son internacionales. Sin stand, sin público, sin conferencias, solo negocio, como reza su página web.
'Fenavin Match' en la Feria Nacional del Vino de Ciudad Real
RTVE Castilla-La Mancha

La primera edición de Fenavin Match, organizada por la Diputación de Ciudad Real, ha reunido este martes a 350 bodegas y a más de 250 compradores, cerca de 200 de ellos internacionales y procedentes de 49 países, en la institución ferial de la capital ciudadrealeña, Ifedi. Se trata de una iniciativa que nace para mantener activo el negocio vinícola en los años que no se celebra la Feria Nacional del Vino de Ciudad Real (Fenavin), que se celebrará con carácter bianual.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha defendido Fenavin Match como una nueva herramienta para reforzar el liderazgo de la Feria Nacional del Vino y mantener vivo el negocio del vino español entre las ediciones bienales del certamen. Un sector que representa el 11% del PIB provincial y sostiene una amplia red económica vinculada al empleo, el transporte, la logística, la comercialización y el desarrollo territorial, según ha asegurado Valverde.

El también presidente de Fenavin ha señalado que el liderazgo del evento no se sostiene solo con cifras, contactos comerciales o compradores, sino también con la capacidad de hacer que quienes participan "se sientan como en casa" en una feria que aspira a seguir siendo la gran referencia del vino español.

"Hay que hacer que los que participan se sientan como en casa"

Miguel Ángel Valverde, Presidente de Fenavin

Valverde ha recordado que las exportaciones de vino de la provincia de Ciudad Real han pasado de algo más de 80 millones de euros a comienzos de siglo a superar actualmente los 480 millones, un crecimiento que ha vinculado al esfuerzo de agricultores, cooperativas, productores y bodegas, así como al papel de Fenavin como instrumento comercial.

El embajador de Japón firma en el Libro de Honor de la Diputación de Ciudad Real

Han asistido al evento importadores y distribuidores de Reino Unido, Turquía, Brasil, Costa Rica y España, así como autoridades de distintos países, como la embajadora de Costa Rica, Adriana Bolaños Argueta, o el embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi, que además ha firmado en el Libro de Honor de la Diputación de Ciudad Real durante una recepción oficial en el Palacio Provincial.

El embajador de Japón, Hiroshi Yamauchi (2º por la izquierda), visita Fenavin junto al presidente de la Feria y la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde (2º por la derecha)

El embajador de Japón, Hiroshi Yamauchi, visita Fenavin junto al presidente de la Feria y la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde EFE/ Jesús Monroy

El presidente de Fenavin, Miguel Ángel Valverde, ha acompañado al embajador en un recorrido por algunos de los espacios más representativos del edificio, entre ellos el Salón de Recepciones, donde se ha producido la firma y el intercambio de presentes protocolarios.

Yamauchi ha recibido una selección vinculada al vino de Ciudad Real y al proyecto desarrollado por la Diputación en torno al universo cervantino, con un estuche de botellas de una colección especial presentada en Fenavin 2025. Valverde, por su parte, ha recibido un tarjetero elaborado con técnicas artesanales japonesas.

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