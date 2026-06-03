Fenavin Match arranca en la Feria Nacional del Vino de Ciudad Real

La primera edición de Fenavin Match, organizada por la Diputación de Ciudad Real, ha reunido este martes a 350 bodegas y a más de 250 compradores, cerca de 200 de ellos internacionales y procedentes de 49 países, en la institución ferial de la capital ciudadrealeña, Ifedi. Se trata de una iniciativa que nace para mantener activo el negocio vinícola en los años que no se celebra la Feria Nacional del Vino de Ciudad Real (Fenavin), que se celebrará con carácter bianual.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha defendido Fenavin Match como una nueva herramienta para reforzar el liderazgo de la Feria Nacional del Vino y mantener vivo el negocio del vino español entre las ediciones bienales del certamen. Un sector que representa el 11% del PIB provincial y sostiene una amplia red económica vinculada al empleo, el transporte, la logística, la comercialización y el desarrollo territorial, según ha asegurado Valverde.

El también presidente de Fenavin ha señalado que el liderazgo del evento no se sostiene solo con cifras, contactos comerciales o compradores, sino también con la capacidad de hacer que quienes participan "se sientan como en casa" en una feria que aspira a seguir siendo la gran referencia del vino español.

“"Hay que hacer que los que participan se sientan como en casa"“ Miguel Ángel Valverde, Presidente de Fenavin

Valverde ha recordado que las exportaciones de vino de la provincia de Ciudad Real han pasado de algo más de 80 millones de euros a comienzos de siglo a superar actualmente los 480 millones, un crecimiento que ha vinculado al esfuerzo de agricultores, cooperativas, productores y bodegas, así como al papel de Fenavin como instrumento comercial.

“🍷 𝐋𝐚 𝐆𝐚𝐥𝐞𝐫𝛊́𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐅𝐄𝐍𝐀𝐕𝐈𝐍 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐞𝐥 𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐞𝐬𝐜𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐢𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐧̃𝐨𝐥



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