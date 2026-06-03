Fenavin Match arranca en la Feria Nacional del Vino de Ciudad Real
- Primera edición, impulsada por la Diputación de Ciudad Real, sin stand, ni público, ni conferencias: solo negocio
- El encuentro reúne a unas 350 bodegas españolas y a más de 250 compradores de 49 países distintos
La primera edición de Fenavin Match, organizada por la Diputación de Ciudad Real, ha reunido este martes a 350 bodegas y a más de 250 compradores, cerca de 200 de ellos internacionales y procedentes de 49 países, en la institución ferial de la capital ciudadrealeña, Ifedi. Se trata de una iniciativa que nace para mantener activo el negocio vinícola en los años que no se celebra la Feria Nacional del Vino de Ciudad Real (Fenavin), que se celebrará con carácter bianual.
El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha defendido Fenavin Match como una nueva herramienta para reforzar el liderazgo de la Feria Nacional del Vino y mantener vivo el negocio del vino español entre las ediciones bienales del certamen. Un sector que representa el 11% del PIB provincial y sostiene una amplia red económica vinculada al empleo, el transporte, la logística, la comercialización y el desarrollo territorial, según ha asegurado Valverde.
El también presidente de Fenavin ha señalado que el liderazgo del evento no se sostiene solo con cifras, contactos comerciales o compradores, sino también con la capacidad de hacer que quienes participan "se sientan como en casa" en una feria que aspira a seguir siendo la gran referencia del vino español.
“"Hay que hacer que los que participan se sientan como en casa"“
Valverde ha recordado que las exportaciones de vino de la provincia de Ciudad Real han pasado de algo más de 80 millones de euros a comienzos de siglo a superar actualmente los 480 millones, un crecimiento que ha vinculado al esfuerzo de agricultores, cooperativas, productores y bodegas, así como al papel de Fenavin como instrumento comercial.
“🍷 𝐋𝐚 𝐆𝐚𝐥𝐞𝐫𝛊́𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐅𝐄𝐍𝐀𝐕𝐈𝐍 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐞𝐥 𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐞𝐬𝐜𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐢𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐧̃𝐨𝐥— Fenavin Match (@Fenavin_Oficial) June 1, 2026
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El embajador de Japón firma en el Libro de Honor de la Diputación de Ciudad Real
Han asistido al evento importadores y distribuidores de Reino Unido, Turquía, Brasil, Costa Rica y España, así como autoridades de distintos países, como la embajadora de Costa Rica, Adriana Bolaños Argueta, o el embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi, que además ha firmado en el Libro de Honor de la Diputación de Ciudad Real durante una recepción oficial en el Palacio Provincial.
El presidente de Fenavin, Miguel Ángel Valverde, ha acompañado al embajador en un recorrido por algunos de los espacios más representativos del edificio, entre ellos el Salón de Recepciones, donde se ha producido la firma y el intercambio de presentes protocolarios.
Yamauchi ha recibido una selección vinculada al vino de Ciudad Real y al proyecto desarrollado por la Diputación en torno al universo cervantino, con un estuche de botellas de una colección especial presentada en Fenavin 2025. Valverde, por su parte, ha recibido un tarjetero elaborado con técnicas artesanales japonesas.