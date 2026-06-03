Cinco policías forales mueren en un accidente de tráfico en la AP-8, a la altura de Elgoibar

Cinco agentes de la Policía Foral de Navarra han fallecido este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en la AP-8, a la altura de Elgoibar, en Gipuzkoa. Los policías viajaban en una furgoneta que ha colisionado con un camión cisterna por causas que todavía se investigan.

A las 9:15 El siniestro se ha producido sobre las 9:15 horas de la mañana, en el entorno del enlace de Maltzaga. Como consecuencia del impacto, los cinco ocupantes de la furgoneta han muerto. El conductor del camión ha resultado herido y ha sido trasladado a un centro hospitalario. 00.43 min Cinco policías forales mueren en la AP-8, a la altura de Elgoibar

Jornada de formación Los agentes pertenecían a la Policía Foral de Navarra y se dirigían a Iurreta, en Bizkaia, para participar en una jornada de formación organizada por la Ertzaintza. Hasta el lugar se han desplazado servicios de emergencia, efectivos de la Ertzaintza y personal de carreteras. El accidente ha obligado a cortar la AP-8 en la zona y ha provocado importantes retenciones en ambos sentidos. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. 01.08 min Cinco policías forales mueren en la AP-8, a la altura de Elgoibar