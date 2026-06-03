Cinco policías forales mueren en un accidente en la AP-8, a la altura de Elgoibar

Cinco agentes de la Policía Foral de Navarra han fallecido este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en la AP-8, a la altura de Elgoibar, en Gipuzkoa. Los policías viajaban en una furgoneta que ha colisionado con un camión cisterna por causas que todavía se investigan.

00.43 min Cinco policías forales mueren en la AP-8, a la altura de Elgoibar

A las 9:15 El siniestro se ha producido sobre las 9:15 horas de la mañana, en el entorno del enlace de Maltzaga. Como consecuencia del impacto, los cinco ocupantes de la furgoneta han muerto. El conductor del camión ha resultado herido y ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Jornada de formación Los agentes pertenecían a la Policía Foral de Navarra y se dirigían a Iurreta, en Bizkaia, para participar en una jornada de formación organizada por la Ertzaintza. Hasta el lugar se han desplazado servicios de emergencia, efectivos de la Ertzaintza y personal de carreteras. El accidente ha obligado a cortar la AP-8 en la zona y ha provocado importantes retenciones en ambos sentidos. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.