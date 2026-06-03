El Banco de Alimentos de Navarra necesita voluntarios para la Gran Recogida de Primavera

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra hace un llamamiento a la participación ciudadana en la Gran Recogida de Alimentos de Primavera 2026, que se celebrará los días 5 y 6 de junio en decenas de establecimientos comerciales. Pide voluntarios porque faltan 440 plazas por cubrir de las casi 1.200 que son necesarias para el desarrollo de esta cita. Donde hace falta más gente es en localidades como Zizur Mayor, Cizur Menor, Burlada y Estella, así como en distintos barrios de Pamplona.

Durante esos dos días los voluntarios estarán en los supermercados y grandes superficies informando sobre la campaña, recogiendo alimentos y facilitando las donaciones para el Banco de Alimentos. La iniciativa tiene como objetivo garantizar el suministro de productos básicos para su distribución, a través de entidades sociales, entre personas y familias en situación de vulnerabilidad.

01.07 min El Banco de Alimentos busca voluntarios

La presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra, Marisol Villar, ha destacado que la Gran Recogida “es una de las mayores expresiones de solidaridad que vivimos cada año en Navarra”, y ha subrayado la implicación de ciudadanía, empresas e instituciones. Lamenta que "estamos lejos de completar el dispositivo necesario para desarrollar la campaña con todas las garantías. Todavía necesitamos la ayuda de cientos de personas. Cubrir esos últimos turnos es fundamental para que la Gran Recogida llegue a todos los establecimientos participantes y para que ningún punto de recogida se quede sin atender", ha explicado Villar.

“"Estamos lejos de completar el dispositivo necesario para desarrollar la campaña con todas las garantías"“

La visita del Papa o los exámenes de la EPAU están haciendo más complicado el sumar a todos los voluntarios necesarios para una cita como esta.