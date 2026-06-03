El Banco de Alimentos de Bizkaia busca voluntarios para el 5 y 6 de junio

Quedan pocos días y el acostumbrado nerviosismo en las filas del Banco de Alimentos de Bizkaia empieza a asomar. En diez días celebrarán una de sus tradicionales campañas para recoger productos de primera necesidad y quieren tenerlo todo listo para que el 5 y 6 de junio todo salga bien. Como siempre. Por este motivo, ya han lanzado una llamada para buscar el apoyo desinteresado de personas para ayudar durante ambas jornadas en las tiendas y grandes superficies que se han sumado a esta iniciativa.

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Una labor fundamental para que la llama de la solidaridad se mantenga viva entre la población de Bizkaia, siempre dispuesta a echar una mano cuando la causa lo requiere. Tan esencial es su trabajo que el propio Banco de Alimentos tiene comprobado que “en su ausencia, la diferencia en las donaciones llega a ser de un 40%”. Es decir, la solidaridad se desinfla si los ‘petos azules’ no están ahí, junto a la entrada del establecimiento, para recordar la importancia de donar, de compartir, de comprar para otra persona adulta o menor.