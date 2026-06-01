Comença la regulació de vehicles a les Pitiüses
- El sostre és de 17.500 vehicles diaris a Eivissa i de 10.600 a Formentera
- Les limitacions estaran en vigor fins al 30 de setembre
Arriben a Eivissa els primers vehicles afectats per la regulació de temporada. Aquest estiu s'autoritzaran 2.500 vehicles manco que l'any passat, fixant el sostre en 17.600 cotxes a l'illa. La patronal que representa els grans renta cars anuncia un nou contenciós amb el Consell Insular per la imposició de les limitacions. Formentera posa el sostre en 10.287 vehicles diaris a la menor de les Pitiüses, on el Consell ja ha autoritzat l'entrada de 20.500 vehicles per aquesta temporada.
17.600 cotxes al dia a Eivissa
Són els primers vehicles afectats per les restriccions d'enguany. Els conductors han hagut de reservar plaça, a través de la naviliera, per desembarcar el seu cotxe a l'illa. Aquest estiu accediran un màxim de 17.600 al dia, són 2.500 manco que l'any passat.
El cupo aprovat enguany servirà també per l'any que ve. Inclou 14.000 cotxes de lloguer repartits entre un centenar d'empreses. Els grans operadors tornaran a dur les restriccions als tribunals i lamenten el Consell d'arribar a juny sense els cupos definitius.
Les petites empreses del sector sí estan a favor i acusen les grans empreses d'haver mentit fins ara amb les xifres.
El cupo inclou 3.500 vehicles per a particulars, a més de 120 reservats expressament per residents a Formentera. L'any passat els efectes sobre el trànsit, segons el Consell, van ser evidents.
Enguany, els visitants de llarga estada, més de 18 dies, pagaran la taxa però no compten per al cupo, com tampoc els treballadors temporals.