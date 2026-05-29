El Instituto Ceutí de Deportes ofrece casi 1.800 plazas para su Campaña de Verano
- Los precios oscilan entre los 3,60 y los 60 euros dependiendo de la actividad
- También se ha presentado la próxima edición de la Carrera de San Juan
RTVE Ceuta
La Campaña de Verano del Instituto Ceutí de Deportes, ICD, oferta este año casi 1.776 plazas para participar en numerosas disciplinas deportivas o actividades al aire libre dirigidas a todas las edades. Los primeros 1.200 inscritos recibirán una mochila y una toalla serigrafiada con el logotipo del ICD.