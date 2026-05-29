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El Instituto Ceutí de Deportes ofrece casi 1.800 plazas para su Campaña de Verano

  • Los precios oscilan entre los 3,60 y los 60 euros dependiendo de la actividad
  • También se ha presentado la próxima edición de la Carrera de San Juan
Para todos los públicos Campaña de Verano del ICD | Ver
Campaña de Verano del ICD
RTVE Ceuta

La Campaña de Verano del Instituto Ceutí de Deportes, ICD, oferta este año casi 1.776 plazas para participar en numerosas disciplinas deportivas o actividades al aire libre dirigidas a todas las edades. Los primeros 1.200 inscritos recibirán una mochila y una toalla serigrafiada con el logotipo del ICD.

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