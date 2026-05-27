El pelotari Darío Gómez en la final del Manomanista de este año, una cita histórica para la pelota riojana, 72 años después

El pelotari de Ezcaray, de 30 años, está a un paso de ganar el título más importante del año y eso que no estaba entre los favoritos, por eso tuvo que jugar una eliminatoria previa a la liguilla del campeonato. Sin embargo, Darío lo ha conseguido, eso sí, con mucho esfuerzo. Hemos estado con él en su pueblo. Allí nos ha contado que se encuentra muy bien físicamente y eso es clave para afrontar el partido. También es consciente de la enorme ilusión que hay a su alrededor. Iñaki Artola, será su rival en la final que se jugará el próximo domingo en el Navarra Arena de Pamplona. Antes, será la elección de material y a partir de ahí comenzará la cuenta atrás para el partido de su vida.

Barberito I, el último pelotari riojano campeón Manomanista El ganador verá su nombre en una lista que contiene a los campeones de la historia, desde Retegui II a Altuna III. El último riojano fue Barberito I y logró calarse la txapela hace nada más y nada menos que setenta y dos años. Por eso la final de este año se considera un momento histórico para los aficionados de la pelota riojana. “El momento es muy especial y tengo la suerte de vivirlo“ Curiosamente, el pelaire termina su contrato con la empresa Aspe el mismo día de la final aunque ya está negociando su ampliación. Darío firmó su contrato por dos años en junio de 2024 y lo termina antes de junio, así que el riojano ha estado disputando el Manomanista con la incertidumbre de su continuidad. Su deseo es llegar a un acuerdo con la promotora de Eibar antes del partido. Todo hace pensar que la renovación de Darío se cerrará antes de la final del Navarra Arena. El riojano es consciente de que Aspe siempre ha contado con él como profesional. “Todavía no he firmado nada. Bueno, está avanzado y no creo que haya ningún problema “