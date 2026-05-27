Experts alerten de l’augment de la violència i la sexualització entre adolescents
- Els experts alerten de l’accés cada vegada més precoç a la pornografia i als continguts violents a través de les pantalles
- Famílies i escoles reclamen més educació digital i emocional per prevenir conductes de risc entre adolescents
Les pantalles formen part del dia a dia d’infants i adolescents, però els experts alerten dels efectes que pot tenir un ús inadequat dels dispositius digitals en el desenvolupament emocional i social dels menors. Aquesta és una de les conclusions de la IV jornada «Son, pantalles i salut», celebrada a l’Hospital de Son Espases, on especialistes de l’àmbit sanitari i acadèmic han analitzat l’impacte de les pantalles en la salut mental juvenil.
Accés cada vegada més precoç a continguts inadequats
Els professionals han advertit de l’accés cada vegada més primerenc a la pornografia i als continguts violents a través d’internet. Segons les dades exposades durant la jornada, un de cada cinc joves té el primer contacte amb la pornografia als 8 anys.
El doctor en Sociologia de la UIB, Lluís Ballester, ha explicat que aquests continguts tenen un impacte directe en el procés de socialització dels menors, ja que influeixen en els seus valors i models de conducta.
Augmenten els casos de violència i ciberassetjament
Des del cos de policia tutor asseguren que cada vegada detecten més conflictes relacionats amb el consum de continguts inadequats per a l’edat dels menors. Adverteixen d’un augment de la violència entre iguals, dels casos de ciberassetjament i també de les agressions sexuals entre menors.
El policia de menors Silvestre del Río ha alertat que els adolescents “són cada vegada més violents i estan més sexualitzats”, una situació que relaciona amb el consum prematur de pornografia i altres continguts digitals.
Més educació digital i implicació familiar
Els experts coincideixen que prohibir l’ús de pantalles no és suficient. Reclamen reforçar l’educació digital i emocional tant a casa com als centres educatius per ajudar infants i adolescents a desenvolupar una relació més segura i saludable amb la tecnologia.
També demanen una major implicació de les famílies i de les escoles per detectar conductes de risc i acompanyar els joves en l’ús responsable dels dispositius digitals.