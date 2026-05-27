Els 'rius de pintura' de Grosse sacsegen la Llotja
- "Arrels" és l'exposició immersiva de l'artista visual Katharina Grosse on fusiona pintura, paisatge i arquitectura
- Els colors vius travessen la terra com rius de pintura en un espai monumental
L'artista alemanya Katharina Grosse ha omplert de color la Llotja amb l'exposició "Arrels". Rius de pintura efímers que dialoguen amb l'arquitectura, el paisatge i la història d'un edifici monumental. Una coproducció d'Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma i el Govern que s'inaugura avui i que pot visitar-se fins al pròxim 31 de gener.
Rius de pintura que travessen la terra
40 tones de terra de la pedrera de Llucmajor. I un pi caigut després d'una tempesta a una finca del galerista Pep Pinya. Són ingredients d'Arrels, l'exposició immersiva on l'artista Katherina Grosse crea un paisatge que sacseja la Llotja. Pintura, paisatge i arquitectura es fonen en colors vius que travessen la terra com rius de pintura en un espai, la Llotja, monumental.
"El color de l'espai, que és un beix, fa que tingui colors molt naturals a fora. Portar aquí la meva pintura és fantàstic: és molt cru, els colors són industrials, intensos, amb moltes capes. És una gran oportunitat de mostrar la meva feina", ha detallat Grosse.
Durant tres dècades, l'artista visual ha revolucionat la pintura expansiva duent-la més enllà del llenç per integrar-la a l'arquitectura, el paisatge i l'espai públic. A Arrels, però, s'endinsa per primera vegada a les entranyes d'un espai històric: la Llotja, el colossal edifici gòtic del segle XV. El major repte del projecte ha estat protegir-la.
"Ens va dur molt més temps el muntatge i la protecció de l'edifici històric que la pròpia realització de l'obra. Hem protegit el sòl i col·locat plàstics per protegir les columnes i elements patrimonials", ha explicat David Barro, director d'Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma.
Després d'un mes de feina del personal d'Es Baluard i deu dies d'intervenció de Grosse, avui s'inaugura "Arrels". Una intervenció efímera i única podeu gaudir fins el 31 de gener.