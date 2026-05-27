Agentes de la UCO registran la casa de Santos Cerdán en Milagro por la causa de Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes en una causa en la que investiga presuntos pagos irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez por su presunta labor para desbaratar procedimientos judiciales.

Pedraz ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acuda a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al gobierno, han informado fuentes jurídicas.

El magistrado dirige el procedimiento, que se mantiene bajo secreto, contra Cerdán, Leire Díez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset, y el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

Por estos mismos delitos investiga también al que fuera abogado del exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, y al letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Cerdán en el caso Koldo, le investiga también junto al guardia civil Juan Sánchez Yepes, al que representa en una causa de hidrocarburos, por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

En el marco de esta investigación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE.

De forma simultánea, agentes de la UCO están registrando la casa en Milagro (Navarra) de Cerdán, también imputado en el caso Koldo, así como un domicilio en Madrid de Zarrías y el del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles (Madrid).

Esta investigación es una ampliación de la causa abierta en diciembre en el juzgado de Pedraz a raíz de la detención el pasado diciembre de Leire Díez, el expresidente de la Sepi Vicente Fernández y el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, considerado socio en esa empresa de Cerdán, por presuntas mordidas en la adjudicación de contratos públicos.