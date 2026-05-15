Comienza la temporada de playas en Ceuta
- Los nuevos módulos de vigilancia ya cuentan con socorristas
- Los trabajos ha incluido el aporte de arena, el aplanamiento de los arenales y mejora de la accesibilidad
RTVE Ceuta
Este vienes ha comenzado oficialmente la temporada de baño en Ceuta. Tras varios meses de trabajos, ya se ha finalizado el acondicionamiento de las playas de la ciudad autónoma. Entre las novedades de este año, destaca la campaña de sensibilización para el cuidado de estos espacios públicos.