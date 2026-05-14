La Delegación del Gobierno acoge la reunión de coordinación para el sistema de seguimiento de casos de violencia de género
- Miembros de la Policía Local, la Guardia Civil y Cruz Roja han participado en el encuentro
- La Ciudad Autónoma ha impulsado diferentes iniciativas para concienciar a la población
RTVE Ceuta
En la Delegación del Gobierno de Ceuta ha tenido lugar la reunión de coordinación para el sistema de seguimiento de casos de violencia de género. Un foro que tiene como objetivo reforzar la colaboración entre diferentes instituciones y proponer mejoras en la atención a las víctimas.