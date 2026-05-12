Pressió sobre els residents de l'antiga presó de Palma
- L’Ajuntament assegura que encara queden unes 100 persones dins el recinte
- Cort preveu acudir als jutjats per executar el desallotjament forçós
L’Ajuntament de Palma assegura que ja ha abandonat l’antiga presó la meitat de les més de 200 persones que malvivien al recinte. Segons el darrer recompte municipal, encara hi romanen 101 ocupants.
Des de fa mesos, la Policia Local de Palma controla les entrades i sortides des d’una de les garites de l’antic centre penitenciari. Gràcies a aquest dispositiu, Cort ha pogut actualitzar el cens de residents i avançar en el procediment de desallotjament.
Notificació oficial
El consistori notificarà a tots els ocupants, tant als que continuen dins com als que ja han abandonat el recinte, que disposen de cinc dies hàbils per marxar voluntàriament. La comunicació es publicarà al BOE la setmana que ve.
El batle de Palma, Jaime Martínez, ha explicat que, una vegada finalitzi aquest termini, l’Ajuntament acudirà als tribunals per sol·licitar el desallotjament forçós i fixar una data definitiva.
Risc imminent
L’Ajuntament justifica l’actuació pel “risc real i greu” que suposa la situació de l’antiga presó, tant per a les persones que hi viuen com per als serveis d’emergència.
Cort assegura disposar de nombrosos informes que alerten del perill d’incendis, dels problemes sanitaris i de les dificultats d’evacuació en un edifici concebut originalment per impedir fugues, amb galeries tancades i espais estancs.
Segons l’Ajuntament, els freqüents incendis registrats al recinte incrementen el risc que es pugui produir una tragèdia.
Derivacions socials
El batle ha assegurat que els Serveis Socials han fet un seguiment individualitzat de cada cas i que s’ha oferit ajuda a tots els ocupants. Fins ara, 45 persones han acceptat ser derivades a l’IMAS.
De les aproximadament 100 persones que encara romanen a l’antiga presó de Palma, unes 70 són estrangers en situació administrativa irregular, segons les dades facilitades per l’Ajuntament.