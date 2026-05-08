Marta Platel gana el Premio Fernando Lara de Novela con una historia de traiciones, 'El baile de las criadas'

La escritora barcelonesa Marta Platel ha ganado la XXXI edición del premio Fernando Lara de novela, dotado con 120.000 euros, con El baile de las criadas, una historia de traiciones, pasiones prohibidas e identidades ocultas.

La novela está ambientada en la Barcelona de 1941, "una ciudad vencida y dominada por el yugo franquista", según ha contado la ganadora del premio nada más hacerse público el fallo del jurado en el transcurso de una cena de gala celebrada en los Reales Alcázares de Sevilla.

Según Marta Platel su novela es también "un homenaje a las mujeres de la posguerra que en muchos casos tuvieron que abandonar a sus familias, y a los diplomáticos que, en los años más oscuros de Europa, hicieron frente a la barbarie nazi".

Como basamento de su novela, Platel, ha citado una frase del Talmud: "Quien salva una vida salva el mundo entero", y posteriormente, en un encuentro con los informadores, ha dicho que en su historia hay más presencia judía, pero se ha esforzado en no destripar el argumento de su novela y no ha dado más detalles sobre esta cuestión.

Sí ha contado que la protagonista principal es una mujer que deja un pequeño pueblo de Burgos y llega a Barcelona para emplearse como criada con una familia del bando vencedor, una opción laboral, ha señalado, que en principio podría parecer no muy halagüeña pero que en 1941 era casi el único modo de que una mujer humilde se garantizara un techo y no pasara hambre.