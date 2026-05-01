La "Galàxia Fontcuberta" aterra a Mallorca
- El Premi Nacional de Fotografia exposa per duplicat a la Fundació Toni Catany i al Casal Solleric
- Un testament artístic i una mirada sobre el paisatge ferit dels camps llucmajorers
L'artista, docent, assagista i promotor d'art Joan Fontcuberta, Premi Nacional de Fotografia, exposa per duplicat, a la Fundació Toni Catany i al Casal Solleric. És la "Galàxia Fontcuberta" que, en paraules del mateix artista, s'ha expandit a Mallorca. Hem parlat amb ell a Llucmajor, envoltat de dues de les seves col·leccions: "La via làctia", una sort de testament artístic, i "Retratar arbres", una mirada sobre el paisatge ferit dels camps llucmajorers.
El testament artístic de Fontcuberta
L'artista català Joan Fontcuberta presenta dues exposicions inèdites a la Fundació Toni Catany on el Premi Nacional de Fotografia sintetitza 50 anys de carrera i, alhora, ret homenatge al fotògraf llucmajorer. Una proposta que forma part de "Galàxia Fontcuberta", una mostra conjunta entre el Casal Solleric i la Fundació Toni Catany.
Via Làctia és el testament artístic de Joan Fontcuberta, una relectura dels 50 anys de carrera del Premi Nacional de Fotografia. Un joc visual on veritat, memòria i matèria es confonen: allà on el nostre ull veu una galàxia, Fontcuberta descobreix constel·lacions ocultes a fragments de món.
Instantànies captades amb la càmera, però també imatges generades amb Intel·ligència Artificial o rescatades d'arxius històrics que dialoguen entre elles. Negatius romputs que plantegen què passa quan una fotografia perd la memòria.
Un Fontcoberta que també descobrim retratant ametllers al mig del camp que moren per la Xylella. Un retrat de la degradació que, és també, un homenatge a la natura morta de Toni Catany. Dues exposicions que formen part de la Galàxia Fontcuberta, un projecte conjunt amb el Casal Solleric que del que podeu gaudir fins el 27 de setembre.