Comencen les obres del pont de Sant Llorenç set anys i mig després de la torrentada
- Les obres multiplicaran per cinc el cabal d'aigua que podrà assumir
- Amb un pressupost de nou milions d'euros, els treballs tenen un termini d'un any
Set anys i mig després de la torrentada de Sant Llorenç que va provocar la mort a 13 persones, aquest dijous han començat les obres al torrent de Ses Planes, el que es va desbordar el 9 d'octubre de 2018 i va posar en perill tots els habitants del poble. Per davant queden onze mesos d'obres, que multiplicaran per cinc el cabal d'aigua que podrà assumir el pas per davall del pont de la carretera que uneix Sant Llorenç i Son Servera.
Set anys i mig després
El pont del torrent de Ses Planes, a poc més d'un quilòmetre de Sant Llorenç, s'ampliarà d'una porta com hi ha ara a nou, multiplicant per cinc la seva capacitat: fins a 500 tones per segon. L'objectiu és evitar que torni a fer de tap, com va passar a la torrentada del 9 d'octubre de 2018, on 13 persones perderen la vida.
El problema, expliquen els veïns, és que les obres arriben set anys i mig després. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha demanat disculpes pel retard apuntant l'anterior govern.
Les obres també inclouen murs de reforç, a cada costat del torrent, de fins a tres metres i mig per evitar desbordaments.Amb un pressupost de nou milions d'euros, les obres tenen un termini d'un any. Durant l'etapa més complicada, el trànsit es desviarà per dins el poble. Es posen així en marxa les obres per evitar que es torni a repetir la pitjor catàstrofe natural recent a les Balears.