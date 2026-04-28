El Supremo rechaza un recurso alicantino y despeja el camino para cambiar las reglas del trasvase Tajo-Segura
- El TS indica que las diputaciones provinciales carecen de "legitimación activa" para impugnar este tipo de planes
- Mientras que desde el PP defienden que "en España sobra agua", el PSOE indica que el trasvase "empobrece" a la región
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Diputación de Alicante contra la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental. La sentencia es clara: las entidades locales carecen de "legitimación activa" para impugnar este tipo de planes. Esta decisión despeja el camino jurídico para que el Gobierno de España proceda a modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
El Supremo destaca que entidades como las diputaciones provinciales no están legitimadas para impugnar planes hidrológicos. También recoge los argumentos que han interpuesto contra esta demanda la Abogacía del Estado, la representación procesal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía o la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo.
Desde el PP consideran que "en España hoy sobra agua"
El trasvase Tajo-Segura fue una gran obra de ingeniería hidráulica. Se trata de un canal de más de 280 kilómetros para llevar agua desde los embalses de Entrepeñas y Buendía en la cabecera del Tajo, hasta las provincias del sureste español. Desde hace años es un motivo de confrontación entre diferentes comunidades y partidos.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de "meter cizaña" y "azuzar la división entre españoles" por su postura con el trasvase del Tajo-Segura. Además, ha insistido en que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente Pedro Sánchez son lo mismo.
"En lugar de buscar acuerdos y entendimientos justos para todos, se dedican a meter cizaña entre comunidades autónomas, dividiendo y enfrentando, al más puro estilo Pedro Sánchez", ha indicado.
En este contexto, los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia han hecho este lunes una encendida defensa del trasvase Tajo-Segura con el argumento de que "en España hoy sobra agua". Han pedido un Plan Nacional del Agua y advierten que las nuevas desaladoras previstas no cubrirán la demanda ni llegarán a tiempo para suplir el trasvase.
El PSOE afirma que el trasvase "maltrata y empobrece a Castilla-La Mancha"
El presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido, ha criticado que los presidentes de Valencia, Juanfran Pérez Llorca, y de Murcia, Fernando López Miras, propongan "perpetuar" el trasvase Tajo-Segura en vez de apostar por las desaladoras. Bellido, del Partido Socialista, considera que esta infraestructura "maltrata y empobrece a Castilla-La Mancha".
En este sentido, el presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha acusado al Partido Popular en la región de ponerse de perfil y eludir defender los derechos de Castilla-La Mancha sobre el agua del Tajo.
En cambio, el diputado de Vox, Iván Sánchez, ha evitado valorar el encuentro entre los líderes del PP. Se ha limitado a defender de nuevo la propuesta de su partido de un plan nacional del agua que contemple la conexión entre las distintas cuencas.
Tampoco ha querido referirse al encuentro entre los dos presidentes la diputada popular Tania Andicoberry. No obstante, ha indicado que el PSOE intenta seguir haciendo política sobre este asunto, mientras Page mantiene encerrado en un cajón el pacto regional por el agua.