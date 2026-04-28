El Supremo rechaza un recurso alicantino y despeja el camino para cambiar las reglas del trasvase Tajo-Segura

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Diputación de Alicante contra la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental. La sentencia es clara: las entidades locales carecen de "legitimación activa" para impugnar este tipo de planes. Esta decisión despeja el camino jurídico para que el Gobierno de España proceda a modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

El Supremo destaca que entidades como las diputaciones provinciales no están legitimadas para impugnar planes hidrológicos. También recoge los argumentos que han interpuesto contra esta demanda la Abogacía del Estado, la representación procesal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía o la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo.

Desde el PP consideran que "en España hoy sobra agua" El trasvase Tajo-Segura fue una gran obra de ingeniería hidráulica. Se trata de un canal de más de 280 kilómetros para llevar agua desde los embalses de Entrepeñas y Buendía en la cabecera del Tajo, hasta las provincias del sureste español. Desde hace años es un motivo de confrontación entre diferentes comunidades y partidos. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de "meter cizaña" y "azuzar la división entre españoles" por su postura con el trasvase del Tajo-Segura. Además, ha insistido en que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente Pedro Sánchez son lo mismo. "En lugar de buscar acuerdos y entendimientos justos para todos, se dedican a meter cizaña entre comunidades autónomas, dividiendo y enfrentando, al más puro estilo Pedro Sánchez", ha indicado. En este contexto, los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia han hecho este lunes una encendida defensa del trasvase Tajo-Segura con el argumento de que "en España hoy sobra agua". Han pedido un Plan Nacional del Agua y advierten que las nuevas desaladoras previstas no cubrirán la demanda ni llegarán a tiempo para suplir el trasvase. 02.03 min Los regantes se vuelven a reunir en defensa del trasvase Tajo-Segura