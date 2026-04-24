Paula Guerrero publica 'Sedienta': "Chica Vampiro es misteriosa pero honesta, sensible pero violenta"

Paula Guerrero (Almenddralejo, Badajoz, 1996) es artista visual y una de las promesas más sólidas del cómic español. Desde hace ocho años se autopublica las aventuras de Chica Vampiro, una chupasangres treintañera y su fiel compañero, Cabeza Perro. Ahora sale a la venta su primera novela gráfica en la que da un enorme salto cualitativo: Sedienta (Apa-Apa), y que está protagonizada por los mismos personajes.

"Llevo dibujando historietas sobre Chica Vampiro y Cabeza Perro desde 2018 -nos cuenta Paula-. Al principio el personaje del vampiro me ofrecía la posibilidad de hacer humor de la toxicidad en el amor romántico. Me gustaba ponerme en el papel de mala que no puede evitar hacer las cosas así porque forman parte de su naturaleza depredadora".

"Luego, Chica Vampiro dejó de ser un recurso para hacer chistes, creo que le he dado una dimensión más allá y he disfrutado mucho de crear su propio universo durante estos años hasta llegar a Sedienta", añade la dibujante.

Preguntamos a Paula qué temas quería explorar en esta novela gráfica: "Suelo dibujar todo lo que me atraviesa, situaciones, emociones, vivencias, el mundo. Lo más intencionado, quizás, sería hablar de la inmortalidad y la incapacidad del vampiro para concebir el tiempo de una manera lineal cuando la eternidad se vuelve inabarcable. Esto hace referencia a la sensación de repetición en el mundo contemporáneo, la cultura es un refrito de todo lo anterior, el fascismo vuelve, etc. Supongo que hay un deseo o una búsqueda de nuevas formas y la ficción es un buen punto de partida para comenzar a imaginarlas".

Páginas de 'Sedienta', de Paula Guerrero (Apa-Apa)

Chica Vampiro y sus amigos El cómic narra las aventuras nocturnas de esta Chica Vampiro que está un poco hastiada de esa inmortalidad y busca emociones fuertes. "Chica Vampiro es misteriosa pero honesta, consciente pero ingenua, es mala pero es buena, es muy sensible y también violenta. Busca lo que cualquiera puede anhelar y ve en la noche la esperanza de encontrarlo", asegura Paula. Desde sus primeras aventuras Chica Vampiro cuenta con el apoyo incondicional de un compañero muy peculiar: "Cabeza Perro es una cabeza flotante que puede leer las mentes y mover objetos mediante telequinesis, un perrito con mucho poder… Cabeza Perro lo es todo", nos comenta la autora. Además, en sus correrías nocturnas, Chica Vampiro se encontrará con un montón de seres a cuál más misterioso e inquietante: "Ántrax me encanta, es una bruja que obtiene su poder de las almas que succiona. Siento que este personaje puede dar mucho más, y en realidad también Batum y Elís tienen mucho más en lo que profundizar. He llegado a quererlos mucho a todos, pero las villanas siempre han sido mis favoritas", concluye Paula. Páginas de 'Sedienta', de Paula Guerrero (Apa-Apa)

Un cómic sorprendente Desde sus fanzines autoeditados hasta este Sedienta, Paula ha dado un salto de gigante como narradora. "Lo único que quería conseguir -nos comenta-, era hacer un cómic que fuera una historia larga, que fuera honesto y que a mí me pareciera interesante esta búsqueda narrativa en la que me metí un poco a ciegas". "También quería dibujar cada vez mejor, conseguir hacer cosas que no había hecho antes -añade-. Lo he experimentado con todas las emociones posibles al final, lo he disfrutado, pero también lo he sufrido, he tenido muchas dudas, y aun así he hecho un ejercicio de confianza enorme. Es una cosa muy ambivalente esto de hacer cómics". Cada capítulo del cómic está impreso en papel de un color fucsia diferente, lo que da un aspecto muy original al cómic. Preguntamos a Paula Guerrero pro qué ha querido hacerlo así: "Como diría Chica Vampiro: porque puedo". Páginas de 'Sedienta', de Paula Guerrero (Apa-Apa)

Sus influencias Leyendo el cómic reconoceremos algunas influencias de la cultura popular, pero también hay otras no tan evidentes que son más interesantes: "Cuando estaba empezando a dibujar el cómic leí Las niñas prodigio de Sabina Urraca, y me sorprendió muchísimo como estaba escrito, creo que leerla fue un gran impulso. Por eso me hizo muchísima ilusión y estoy muy agradecida de que haya escrito el blurb para el libro, es maravilloso". "La música que escucho y las películas que veo también acaban influyendo y por eso ha sido importante para mí citar alguna de estas referencias -añade Paula-. Cuando lo tenía bastante avanzado vi Céline et Julie vont en bateau (Celine y Julie van en barco, Jacques Rivette 1974). Esta película me volvió loca sobre todo porque reconocí cosas que yo también había utilizado en el cómic, pero también me puso delante soluciones a preguntas que yo me estaba haciendo". Páginas de 'Sedienta', de Paula Guerrero (Apa-Apa)