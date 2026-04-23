Sant Jordi omple de llibres i roses els carrers de les Illes
- L'Informatiu Balear surt al carrer per fer protagonista una de les celebracions més destacades de les Balears
- Els llibres i les roses omplen els carrers de Palma, on més 150 autors firmaran les seves obres
És Sant Jordi i l'Informatiu Balear surt al carrer per fer protagonista una de les celebracions més destacades a les Illes. Ens acostarem a les paradetes per conèixer novetats editorials, parlarem amb escriptors novells com Clàudia Darder i veterans com el lingüista Joan Veny, escoltarem llibreters, alguns dels quals duen prop de mig segle participant al Sant Jordi, i coneixerem també la biblioteca personal d'un lletraferit, el periodista Andreu Manresa.
Sant Jordi, llibres i roses arreu
Des d'un dels punts neuràlgics de Sant Jordi a Palma, la plaça Major, vivim enguany una diada renovada, amb noves paradetes i més activitats paral·leles. El lema del Gremi de Llibreters de Mallorca, "Sant Jordi, llibres i roses arreu", ens recorda que, tot i les novetats, pesa la tradició, que uneix els símbols de la saviesa i l'amor.
Els llibres i les roses omplen places i carrers de Palma, on més de 150 autors firmaran les seves obres al llarg del dia. L'Informatiu Balear ha parlat amb dos d'ells: són Jaume Oliver, guanyador del Premi Ciutat de Palma amb "Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro", i la poblera Clàudia Darder, que ha publicat el seu primer poemari "Com una cussa", finalista del certamen d'art jove Salvador Iborra.
Diu Darder que "Com una cussa" proposa un viatge transformador pel desig femení. "El 'jo poètic' col·loca el desig a diferents llocs: deliri, sospita, embat i esclat", explica la poblera. Sobre la seva segona novel·la, Oliver apunta que els premis són importants en una indústria, l'editorial, que en moltes ocasions és hostil. "La gran campanya de màrqueting continua sent el boca-orella", explica el periodista.
Embat, 51 anys celebrant Sant Jordi
Ambdós conten que és, pràcticament, el seu primer Sant Jordi com autors. Però fa gairebé mig segle que la llibretera Glòria Forteza-Rey celebra Sant Jordi. Ella i Xesc Sanchis han escrit 47 anys d'història de la Llibreria Embat, epicentre de la cultura literària de Mallorca des de fa mig segle. Els seus ulls han vist com ha canviat la festa de les lletres a Palma els darrers 50 anys.
L'Atles lingüístic del Domini Lingüísitic, per Joan Veny
I hem aprofitat aquesta diada per parlar amb el dialectòleg campaner Joan Veny que ha donat per acabada l'Atles lingüístic del Domini Lingüísitic, una obra cabdal per la investigació de la llengua i els estudis de romanística. Un retrat minuciós dels parlars del català i la seva riquesa. Amb 93 anys, Veny no té pensat jubilar-se.
Si per Sant Jordi llibreters i escriptors són protagonistes, ho són perquè hi ha lectors. L'Informatiu Balear ha estat amb un col·lectiu de lectors molt especial, els adolescents. Diuen que són minoria els que llegeixen per plaer i veuen en els llibres una eina per entendre el món.
Viatge a la llibreria d'Andreu Manresa
De fet, alguns lectors atresoren una admirable biblioteca personal. El periodista i escriptor felanitxer Andreu Manresa ens ha deixat entrar a la seva. Un espai de goig, de memòria i de futur que dibuixa els paisatges emocionals de tota una vida.