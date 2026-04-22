Entre la ilusión y la burocracia: historias del proceso de regularización en Castilla-La Mancha

En el tercer día de citas presenciales para acogerse al proceso de regularización impulsado por el Gobierno, continúa la afluencia de personas migrantes en las oficinas de Extranjería, Correos y la Seguridad Social.

Ilusión por encontrar un trabajo con todos los derechos

La mayoría acude para resolver dudas o presentar documentación. Este es el caso de Fernanda y Hernando, dos trabajadores que residen en España desde 2021 y 2023, respectivamente.

“Como llevo en España desde 2021, tengo el historial de facturas, estancias y pasaporte, así que no me ha costado demasiado reunir la documentación. Eso sí, es fundamental traerlo todo bien ordenado porque el proceso es lento. Además, si falla el sistema o hay algún error, todo se complica aún más”, explica Fernanda, originaria de Venezuela. Añade que, si el trámite resulta favorable, solicitará la homologación de su licenciatura en Ingeniería de Caminos al sistema educativo español para poder acceder a un empleo cualificado, similar al que tenía en su país.

Distinto es el caso de Hernando, un hombre de 61 años que llegó desde Colombia en 2023. Actualmente encadena varios trabajos en jardinería y mantenimiento: “La regularización me daría mucha estabilidad. No me ha faltado trabajo en estos dos años. Al contrario, me faltan manos para llegar a todo. El problema es que estoy de un sitio a otro porque no tengo un puesto fijo. Ahora he conseguido un precontrato que espero que me ayude a lograr que el proceso resulte favorable”, detalla.

CSIF reclama más recursos en Correos

Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), los trabajadores de Correos tardan alrededor de 40 minutos en registrar cada solicitud. Si se produce alguna incidencia, como en el caso de Fernanda, el tiempo puede superar la hora.

Sin embargo, las citas están programadas en intervalos de 20 minutos, lo que provoca retrasos acumulados en las oficinas.

“Necesitamos reforzar la plantilla. Contamos con el mismo personal que antes de la entrada en vigor del proceso. Se están haciendo horas extra y ampliaciones de jornada, pero aun así en algunas oficinas resulta insuficiente”, subraya Manuel Maldonado, responsable de Empresas Públicas de CSIF Castilla-La Mancha.

Además de la falta de personal, el sindicato critica la formación recibida por los trabajadores, que se ha limitado al envío de documentos en PDF y una reunión telemática. El propio CSIF ya ha advertido de problemas informáticos y falta de personal en el inicio del proceso, lo que ha generado retrasos y demoras de hasta una hora en algunas oficinas .