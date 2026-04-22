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Ceuta se incorpora a la Red Española de Piscinas Inteligentes Conectadas

  • La Ciudad impulsa esta iniciativa junto a la Real Federación Española de Natación y el Consejo Superior de Deportes
  • Se ha implantado un sistema digital con el que se refuerza la vigilancia de los nadadores
Piscina cubierta con nadadores a crol, corcheras de colores y textos promocionales de Ceuta en el fondo. Luz natural entra por grandes ventanales.
Piscina del polideportivo Díaz Flor RTVE Ceuta
RTVE Ceuta

La piscina del polideportivo Díaz Flor ofrece ya un sistema que monitoriza, en tiempo real, la actividad de los deportistas. De esta forma, a partir de ahora se podrán detectar posibles situaciones de riesgo.

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