Celebración histórica en Donostia por la Copa del Rey

La celebración del título de Copa del Rey conseguido por la Real Sociedad quedará para el recuerdo de todos los guipuzcoanos. Fue una tarde de fiesta, que comenzó en el estadio de Anoeta. Desde allí salió una rúa que recorrió las calles del centro de San Sebastián hasta llegar al ayuntamiento, con miles de camisetas y bufandas blanquiazules a su paso.

La explanada de Alderdi Eder era toda una marea txuri-urdin. Y allí fue la apoteosis de la celebración. En primer lugar, los campeones ofrecieron el trofeo a la afición desde el balcón del ayuntamiento. El encargado de hacerlo fue el capitán, Mikel Oyarzábal. Aseguró que "llevamos Sevilla en el corazón y esta Copa es muy bonita pero ver vuestra felicidad no tiene precio y nos quedamos con eso".

Matarazzo, en euskera Uno de los grandes momentos de la tarde fue cuando el técnico realista, el norteamericano Pellegrino Matarazzo, se dirigió a los aficionados en euskera. Subrayó que con el apoyo de todos, los jugadores pueden conseguir cosas muy grandes. Y terminó diciendo "goazen Erreala, goazen txapeldun". Entre los jugadores más aclamados, el portero Unai Marrero, gran protagonista en la final disputada el pasado sábado en el estadio de La Cartuja. También fueron muy aplaudidas las intervenciones de Aritz Elustondo, que actuó de maestro de ceremonias, y de Orri Oskarsson.