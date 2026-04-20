Normalidad en el primer día de tramitación presencial de la regularización de migrantes en Navarra

La oficina de Correos del paseo Sarasate de Pamplona ha sido uno de los puntos habilitados para atender la tramitación presencial en el proceso de regularización extraordinaria. A primera hora de la mañana reinaba la tranquilidad y la normalidad propias de un día cualquiera. La diferencia hoy era que la ventanilla número 4 se destinaba en exclusiva a atender a personas migrantes que contaban con su cita previa.

Una oportunidad para 10.000 personas en Navarra Yury Díaz, colombiana de 32 años, ha sido una de las primeras en completar el trámite con facilidad a pesar de los nervios. “Los nervios me han traicionado. No encontraba un documento y pensaba que me faltaba, pero no era así, eran los nervios”. También ha resultado sencillo el trámite para Meiby León, de Venezuela. Hoy ha regularizado su situación y la de su hijo de 7 años. “Ha sido sencillo. Me costó un poco más obtener los papeles de mi país, pero por fin llegaron la semana pasada” relata emocionada. Así podrá trabajar de forma legal: “Es un alivio muy grande, una tranquilidad”. La misma tranquilidad anhela Yury, que lleva cinco años trabajando sin contrato y que a partir de ahora dejará de “sobrevivir” para empezar a tener una vida mejor. “He trabajado limpiando alguna casa. Es difícil cuando llegas a otro país que no conoces, hemos podido sobrevivir. Ahora podré trabajar en empresas y estoy muy feliz y agradecida”, reconoce emocionada. Varios miembros de su familia han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria, un procedimiento que les permitirá viajar a Colombia y visitar a la familia que no ve, ni abraza, desde hace cinco años.

Puntos de atención El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto a disposición de las personas interesadas la información necesaria para llevar a cabo el trámite en su página web y recuerda que solo se atenderá de forma presencial con cita previa. Se han habilitado dos oficinas de Correos en Pamplona, una en el paseo Sarasate y la otra en la avenida Sancho el Fuerte; también realizarán los trámites en la oficina de la Seguridad Social y varias entidades colaboradoras. En Tudela la oficina de la Seguridad Social dispondrá más recursos para atender a todas las demandas en este proceso de regularización. Además, el Ayuntamiento de Pamplona va a poner en marcha una nueva oficina para facilitar la documentación a las personas migrantes. En concreto se entregará el empadronamiento, el informe de vulnerabilidad y otro informe con citas que hayan mantenido las personas con los servicios sociales. La oficina actuará como una ventanilla única que estará situada durante dos meses en la calle Zapatería, número 40. La previsión del Ayuntamiento es ayudar, de este modo, a unas 5.000 personas en la ciudad.