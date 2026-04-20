L'Azulmarino puja a la Lliga Femenina Endesa

  • La victòria de les mallorquines sumada a la derrota del Celta de Vigo permet a l'equip ascendir per la via ràpida
  • El seu tècnic, Alberto Antuña, continuarà la temporada que ve amb l'equip.
Les jugadores de l'Azulmarino celebren la victòria contra el Sernova Real Canoe RTVE Balears
14 anys després de la darrera temporada d'un equip balear a l'elit del bàsquet femení, l'Azulmarino puja a Primera Divisió. La victòria de les mallorquines contra el Sernova Real Canoe (107-65), sumada a la derrota del Celta de Vigo davant del Bosonit Unibasket (64-61), permet a l'equip ascendir a la Lliga Femenina Endesa per la via ràpida. Una temporada històrica per a l'equip que dirigeix Alberto Antuña, amb 28 triomfs en 29 partits de lliga.

L'ascens per la via directa, reservat només per al primer classificat, va estar a punt de trontollar el 24 de gener a Vigo. El Celta Femxa Zorka va donar una cura d'humil·litat a les mallorquines i va trencar la ratxa d'imbatibilitat de les mallorquines. De fet, l'equip galleg va superar el rècord de partits sense perdre de l'Azulmarino fins a establir-lo en 26.

Les claus

Moltes són les claus que han fet possible l'ascens. Una plantilla molt superior a la resta d'equips de la categoria -amb noms destacats com els de Marta García i la llegenda Alba Torrens-. Un objectiu clar des del primer dia. I la bona feina d'un tècnic, el murcià Alberto Antuña, que avui, feliç, gairebé confirmava la seva continïtat amb l'equip per a la temporada que ve.

L'Azulmarino tancarà la temporada aquest cap de setmana, ja com a campiones i amb l'ascens a la butxaca, a la pista del Fustecma NBF Castelló.

Es noticia: