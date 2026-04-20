L'Azulmarino puja a la Lliga Femenina Endesa
- La victòria de les mallorquines sumada a la derrota del Celta de Vigo permet a l'equip ascendir per la via ràpida
- El seu tècnic, Alberto Antuña, continuarà la temporada que ve amb l'equip.
14 anys després de la darrera temporada d'un equip balear a l'elit del bàsquet femení, l'Azulmarino puja a Primera Divisió. La victòria de les mallorquines contra el Sernova Real Canoe (107-65), sumada a la derrota del Celta de Vigo davant del Bosonit Unibasket (64-61), permet a l'equip ascendir a la Lliga Femenina Endesa per la via ràpida. Una temporada històrica per a l'equip que dirigeix Alberto Antuña, amb 28 triomfs en 29 partits de lliga.
L'ascens per la via directa, reservat només per al primer classificat, va estar a punt de trontollar el 24 de gener a Vigo. El Celta Femxa Zorka va donar una cura d'humil·litat a les mallorquines i va trencar la ratxa d'imbatibilitat de les mallorquines. De fet, l'equip galleg va superar el rècord de partits sense perdre de l'Azulmarino fins a establir-lo en 26.
Les claus
Moltes són les claus que han fet possible l'ascens. Una plantilla molt superior a la resta d'equips de la categoria -amb noms destacats com els de Marta García i la llegenda Alba Torrens-. Un objectiu clar des del primer dia. I la bona feina d'un tècnic, el murcià Alberto Antuña, que avui, feliç, gairebé confirmava la seva continïtat amb l'equip per a la temporada que ve.
L'Azulmarino tancarà la temporada aquest cap de setmana, ja com a campiones i amb l'ascens a la butxaca, a la pista del Fustecma NBF Castelló.