II Foro Mujer y Empleo
- La consejera, Nabila Benzina, ha destacado la capacidad de las mujeres de ejercer cualquier empleo.
- La primera mesa de debate, titulada "Programas para la formación y el empleo" ha sido moderada por Nicola Cecchi.
RTVE CEUTA
Ceuta acoge el II foro de Mujer y Empleo. Un encuentro en el que se abordan los programas de formación y los recursos para aumentar la empleabilidad desde el ámbito empresarial. También se celebra una mesa redonda en el que varias mujeres hablan y comparten sus vivencias en el ámbito laboral.