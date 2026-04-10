La autora de 'La asistenta' revela su nombre tras años firmando como Freida McFadden

La autora del libro superventas La asistenta ha revelado su nombre verdadero tras tres años de anonimato, en los que ha firmado como Freida McFadden. Sara Cohen, su nombre real, ha asegurado que estaba harta de que la gente discutiese si era una persona "real" o "tres hombres".

"Me encuentro en un momento de mi carrera en el que estoy harta de que esto sea un secreto. Estoy harta de que la gente discuta si soy una persona real o si en realidad soy tres hombres. Soy una persona real, tengo una identidad real y no tengo nada que ocultar", ha explicado en exclusiva en una entrevista a USA Today.

Desde 2013, Freida McFadden ha publicado bajo un pseudónimo para salvaguardar su privacidad profesional y evitar que su fama literaria afectara a su trabajo como sanitaria. "Además, el pseudónimo le permitió protegerse del gran interés mediático, dado que padece ansiedad social", explica Suma de Letras, su editorial en España.

Portada del thriller viral 'La asistenta', editado en España por SUMA. SUMA

De hecho, la autora había mantenido su anonimato incluso en eventos públicos, usando peluca y gafas para pasar desapercibida, aunque ha asegurado que algunos colegas médicos llegaron a reconocerla y respetaron su "secreto".

A pesar de la revelación, Cohen asegura que seguirá publicando bajo el nombre de Freida McFadden, preservando así su "marca" literaria. El próximo 21 de abril, Suma de Letras publicará un nuevo 'thriller' de la autora, Querida Debbie.