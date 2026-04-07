Las galerías subterráneas del entorno del Parque Lobera abrirán en un año y medio

El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, acompañado por el consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, ha visitado las galerías subterráneas halladas en las inmediaciones del Parque Lobera.

Durante el recorrido, el presidente ha podido observar el progreso de las actuaciones que se están desarrollando en esta área, donde las obras de mejora del parque han sacado a la luz nuevas estructuras históricas de gran relevancia.

Imbroda resaltó la importancia de estos descubrimientos y señaló que se enmarcan dentro de un proyecto más amplio que transformará el centro urbano en los próximos meses.

Una transformación prevista en aproximadamente año y medio El presidente de la Ciudad ha afirmado que las actuaciones en marcha tendrán un impacto significativo en Melilla. “Dentro de un año y medio vendremos aquí y veremos otro tipo de ciudad ”, ha señalado. En esta línea, ha explicado que estos trabajos forman parte de una estrategia que, según ha indicado, se viene desarrollando desde hace años. “Llevamos transformando Melilla de forma intensa desde el año 2000”, ha añadido.