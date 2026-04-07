Las galerías subterráneas del entorno del Parque Lobera abrirán en un año y medio
- Estas se remontan al siglo XVIII
- El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, ha subrayado su valor histórico
El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, acompañado por el consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, ha visitado las galerías subterráneas halladas en las inmediaciones del Parque Lobera.
Durante el recorrido, el presidente ha podido observar el progreso de las actuaciones que se están desarrollando en esta área, donde las obras de mejora del parque han sacado a la luz nuevas estructuras históricas de gran relevancia.
Imbroda resaltó la importancia de estos descubrimientos y señaló que se enmarcan dentro de un proyecto más amplio que transformará el centro urbano en los próximos meses.
Una transformación prevista en aproximadamente año y medio
El presidente de la Ciudad ha afirmado que las actuaciones en marcha tendrán un impacto significativo en Melilla. “Dentro de un año y medio vendremos aquí y veremos otro tipo de ciudad ”, ha señalado.
En esta línea, ha explicado que estos trabajos forman parte de una estrategia que, según ha indicado, se viene desarrollando desde hace años. “Llevamos transformando Melilla de forma intensa desde el año 2000”, ha añadido.
600 metros de nuevas galerías
Imbroda ha explicado que, además de las galerías ya conocidas, se han hallado otros 600 metros adicionales de estructuras subterráneas que llegan hasta el Fuerte de Victoria Grande. "La Melilla del siglo XVIII, la que se preparó para la defensa del sitio, aquí esta surgiendo de una manera constante y rotunda", ha indicado.
En relación con los plazos, Imbroda ha expresado su confianza en que las galerías puedan ponerse a disposición del público el verano que viene.