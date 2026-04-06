Las Mondas de Talavera: una tradición milenaria para celebrar la primavera
- Las fiestas comienzan el domingo de Pascua con la lectura del pregón y la entrega del leño florido
- Se trata de una celebración declarada de Interés Turístico Nacional y cuyo origen se remonta a la época romana
Talavera de la Reina está en fiestas. Con la llegada del domingo de Pascua y el fin de la Semana Santa, arranca el cortejo de Mondas, una celebración declarada de Interés Turístico Nacional y considerada una de las más antiguas de España. En 2026, las festividades se celebran del 5 al 12 de abril.
Un origen que se remonta a la Antigüedad
Aunque no se conoce con exactitud el origen de esta tradición, diversas evidencias apuntan a que podría remontarse a la época prerromana. En aquellos tiempos, se realizaban ofrendas a la diosa de la agricultura, Ceres, coincidiendo con la llegada de la primavera, con el objetivo de asegurar buenas cosechas en los meses posteriores.
“El término Mondas proviene de ‘las mundas zeleris’, unas cestas mágicas que se ofrecían a la diosa Ceres para propiciar una buena cosecha”, explica a RNE Castilla-La Mancha el doctor en Historia Ángel Monterrubio, quien añade que estas cestas procedían de pueblos de la comarca como Gamonal, Mejorada, Cebolla o Segurilla.
Según los archivos de la ciudad, el rey visigodo Liuva II regaló a Talavera la imagen de la Virgen del Prado, a quien desde entonces se dedican las ofrendas del cortejo. Ya en el siglo XVI se redactó una normativa para unificar la celebración, que también pasó a conocerse como la “fiesta de los toros”. A pesar de las transformaciones, las Mondas actuales conservan gran parte del rito original.
Ofrendas y celebración colectiva
Las fiestas comienzan el domingo de Pascua con la lectura del pregón por parte del alcalde ante los vecinos de la ciudad, quien recibe un leño florido en representación de cada barrio. Antiguamente, este gesto se sustituía por donaciones destinadas a sufragar la celebración.
Como novedad en la programación de este año, se incluye una exposición de trajes tradicionales.
El día grande será el sábado 11 de abril, con el Gran Cortejo, en el que participan miles de personas. Como es tradición, el desfile se cierra con “Blanco” y “Pajarito”, los dos carneros símbolo de estas fiestas.