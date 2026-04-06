Las Mondas de Talavera: una tradición milenaria para celebrar la primavera

Talavera de la Reina está en fiestas. Con la llegada del domingo de Pascua y el fin de la Semana Santa, arranca el cortejo de Mondas, una celebración declarada de Interés Turístico Nacional y considerada una de las más antiguas de España. En 2026, las festividades se celebran del 5 al 12 de abril.

Un origen que se remonta a la Antigüedad

Aunque no se conoce con exactitud el origen de esta tradición, diversas evidencias apuntan a que podría remontarse a la época prerromana. En aquellos tiempos, se realizaban ofrendas a la diosa de la agricultura, Ceres, coincidiendo con la llegada de la primavera, con el objetivo de asegurar buenas cosechas en los meses posteriores.

“El término Mondas proviene de ‘las mundas zeleris’, unas cestas mágicas que se ofrecían a la diosa Ceres para propiciar una buena cosecha”, explica a RNE Castilla-La Mancha el doctor en Historia Ángel Monterrubio, quien añade que estas cestas procedían de pueblos de la comarca como Gamonal, Mejorada, Cebolla o Segurilla.

Según los archivos de la ciudad, el rey visigodo Liuva II regaló a Talavera la imagen de la Virgen del Prado, a quien desde entonces se dedican las ofrendas del cortejo. Ya en el siglo XVI se redactó una normativa para unificar la celebración, que también pasó a conocerse como la “fiesta de los toros”. A pesar de las transformaciones, las Mondas actuales conservan gran parte del rito original.