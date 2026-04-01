Asturias se llena de fútbol en el vigésimo aniversario de la Oviedo Cup

La Oviedo Cup celebra sus veinte años repartiendo fútbol a lo largo y ancho del Principado de Asturias. Hasta el domingo 8.500 jugadores de prebenjamín hasta juvenil van a disputar más de 1.320 partidos de fútbol en 30 campos.

El torneo, convertido ya en un clásico de la Semana Santa, bate este año su propio récord con algo más de 500 equipos inscritos. Habrá representación de todas las comunidades autónomas y de 15 países, como Argentina, Francia, Australia, China o Estados Unidos.

Los partidos de la fase de grupos ya están en marcha. Y durante el fin de semana se celebrarán las eliminatorias de la fase final y las finales de cada categoría.