'Clockilandia', un tan bonito como inquietante cómic que homenajea a los dibujos animados clásicos

Nos encantan los cómics que, bajo su apariencia infantil, esconden una mirada crítica e incluso perversa sobre la sociedad actual. Y Clockilandia (La Granja Editorial), es uno de ellos. Un trabajo del joven artista francés Mathias Martinez (París, 1993), que nos remite a los míticos dibujos animados de los Fleischer (Popeye, Superman, Betty Boop), y que recibió una mención especial del jurado en la feria de libro ilustrado de Bologna 2025. Ya os decimos que no es un libro para regalar a los más pequeños, sino más bien a los fans de Los Simpsons, Futurama, Padre de familia...

Un cómic que nos cuenta la historia de Clocki, un reloj parlante que nació como personaje de cómic en 1932, se convirtió en el primer cartoon sonoro y en color de la historia del cine, y alcanzó su máxima popularidad al anunciar por televisión la hora de la merienda a los chavales (como la familia Telerín nos indicaba anosotros que nos fuéramos a la cama). Fue entonces cuando, en 1955, se inauguró Clockilandia, un parque de atracciones dedicado al reloj y a sus amigos.

Sin embargo, tras esa paraíso para los niños acecha una oscuridad que muestra el reverso más oscuro y tenebroso de esa felicidad infantil.

Páginas de 'Clockilandia' (La Granja Editorial)

La cara oculta del éxito En Clockilandia, Mathias Martinez nos muestra la cara oculta del éxito, que hemos visto en la realidad en muchos actores infantiles como Macaulay Culkin o Drew Barrymore, ya que, a pesar de su fama y su dinero, Clocki se siente muy solo en su mansión y acaba sucumbiendo al alcohol y los excesos, lo que pone en peligro su programa y el parque de atracciones. Para intentar salvar el programa, sus productores se sacan un compañero de la manga, Patón, un elefante policía que enseña a los niños a portarse bien. Al principio tiene tanto éxito que revitaliza la carrera de Cloki pero, finalmente, caerá en el olvido, mientras Cloki mantiene su fama y su fortuna. Eso sirve a Martinez para hablarnos de la explotación laboral y de la fugacidad de la fama, de esos 15 minutos de fama de los que hablaba Andy Warhold y de ,os que encontramos tantos ejemplos en la actualidad, con estrellas efímeras como los protagonistas de los realitys, presentadores que duran una temporada. Y es que vivimos en un mundo que avanza a toda velocidad y no se detiene nunca. Por supuesto también nos encontraremos a actores obligados a trabajar como camareros, uno de los tópicos más recurrentessobre la profesión. Páginas de 'Clockilandia' (La Granja Editorial)