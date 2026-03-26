Cómic: 'Shade, el hombre cambiante', un viaje hacia las profundidades de la psique humana"

"Shade, el hombre cambiante, es una historia sobre la identidad. Es un viaje hacia las profundidades de la psque humana y de la psique de Estados Unidos, dónde la realidad es tan fluíca como los colores que giran y danzan sobre la página. A través de los ojos de Rac Shade, los lectores fueron invitados a enfrentarse a sus propias percepciones de la realidad y a cuestionarse la naturaleza de la existencia".

Así describía Peter Milligan (Hellblazer, X-Tatix), su revolucionaria serie para la famosa Línea Vértigo de DC que realizó entre 1990 y 1996 junto al dibujante Chris Bacalao (Muerte: el alto coste de la vida, X-Men). Un cómic que, más de 30 años después, sigue siendo rupturista por su atrevimiento formal, sus alocados guiones, que esconden una crítica profunda a la sociedad nortemaricana de los noventa, y sus estupendos dibujos en los que destaca el uso narrativo del color.

La serie duro 70 números, que Panini Cómics recopilará en cuatro estupendos volúmenes de los que ya se han recopilado los dos primeros (que recogen los 37 primeros números de la colección regular más algún especial): Shade: El hombre cambiante. Una serie que se incorporó a la Línea Vértigo a partir de su número 33.

Página de 'Shade, el hombre cambiante' (Panini)

Reinventando al Hombre Cambiante Al igual que hizo Alan Moore con La Cosa del Pantano, Milligan cogió un personaje en horas bajas y lo convirtió en un laboratorio de ideas en el que todo era posible. Y es que Shade es una creación del mítico Steve Ditko (Spiderman, Doctor Extraño). Ditko creo a Shade en 1977 en su propia serie, en la que narraba la historia de Rac Shade, un fugitivo de un planeta que había hecho de la guerra su razón de ser. Shade estaba equipado con un "Chaleco-M", que le protegía con un campo de fuerza y le permitía engañar a sus enemigos proyectando una versión enorme y grotesca de sí mismo. Aunque la serie no fue un éxito (se publicaron ocho números bimensuales entre 1977 y 1978) el personaje acabó convirtiéndose en un secundario de DC Comics con apariciones en series como El escuadrón suicida. "A lo largo de todos mis guiones y números de mi serie, nunca olvidé la chispa original de Steve Ditko, que provocó este fuego tan loco", asegura Milligan en el prólogo del primer tomo. Página de 'Shade, el hombre cambiante' (Panini)

Shade contra el "Grito Americano" Pero Milligan convirtió al personaje en una cosa muy diferente, un extraterrestre con alma de poeta llegado de otro planeta que llegaba a la Tierra para detener una ola de locura invisible y letal, a la que Shade se refería como el "Grito Americano". Y su Chaleco-M se convertiría en un Chaleco-Locura, capaz de alterar la realidad. Milligan definía el cómic como: "Mitad road-trip por Estados Unidos, mitad viaje alucinatorio hasta los límites de la consciencia y la identidad. La historia del Hombre Cambiante era, en el fondo (tal y como suguiere el título), sobre el cambio. El cambio que provocaba este extraño alienígena con el "poder de la locura", sobre toda la gente con la que se cruzaba, principalmente Kathy y Lenny, sus compañeras durante gran parte de esta odisea". Shade se enamoró de Kathy sin saber muy bien qué era ese nuevo sentimiento que lo confundía. También se sentía confuso ante la perspectiva del sexo con una humana, lo que le llevó a escarbar en su interior y crear una nueva personalidad más osada que atendía al nombre de Hades, aunque, en el fondo seguía siendo una manifestación de su psique. Página de 'Shade, el hombre cambiante' (Panini)

Un personaje en constante "cambio" Durante la serie Shade hizo honor a ese apodo de "Hombre Cambiante", ya que Peter Milligan lo mató en varias ocasiones y lo resucitó con distintas formas y personalidades. Primero ocupó el cuerpo de una mujer pelirroja asesinada, lo que permitió al personaje probar el sexo como mujer, pero también enfrentarse a los dolores de una menstruación. Además Shade investigó ese asesinato. Después seguirían otras manifestaciones como un lunático moreno (debido a la influencia de la personalidad de Hades), un pelirrojo con peinado "mod" que acabaría arrancándose el corazón para no sentir dolor, o un "Obseso harapiento" que acababa volviendose loco y asesinando a varias personas". Sin duda el personaje que más crisis de identidad ha tenido en la historia del cómic. Y es que en este cómic todo era posible, desde dedicar un capítulo a investigar el asesinato de JFK, hasta tratar temas que no eran habituales en esa época, como las personas trans. Página de 'Shade, el hombre cambiante' (Panini)

Los primeros pasos de un gran artista Estos tomos también nos ofrecen la oportundiad de contemplar los primeros pasos de un joven artista que enseguida se convertiría en una de las grandes estrella del cómic norteamericano: Chris Bacalao, que tuvo que desarrollar su estilo a marchas forzadas para plasmar todas las locuras gráficas que le pedía Milligan. Y es que Shade nos deja algunas de las imágenes más psicodélicas de la historia del cómic. "Fue fascinante ver cómo Chris evolucionaba como dibujante a medida que avanzaba la serie. O sea, empezó a un nivel muy alto y nunca dejó de mejorar. Nunca", asegura Milligan. También destacamos a los artistas de las portadas, que en aquella época se cuidaban mucho, como Brendan McCarthy, Jamie Hewlett o el propio Bachalao, que contribuyeron a esa imagen rupturista de la serie. Página de 'Shade, el hombre cambiante' (Panini)