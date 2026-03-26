'Harry Potter' y 'El señor de los anillos' se preparan para su regreso
- Se publica el primer tráiler de la serie de 'Harry Potter' el mismo día en el que se anuncia nueva película de 'El señor de los anillos'
- Ambos anuncios han coincidido, además, con el Día Internacional de leer a Tolkien, que se celebra cada 25 de marzo
El mismo día en el que Warner Bros. Discovery anunciaba una nueva película de El señor de los anillos -que coincidía, por cierto, con el ‘Día Internacional de leer a Tolkien’, creado por The Tolkien Society en 2003, como indica su propia página web-, HBO Max -propiedad de Warner- liberaba el primer tráiler de la nueva serie de la popular saga Harry Potter.
Casualidad o no, lo cierto es que este miércoles 25 de marzo los fanáticos de la fantasía y, más concretamente, los de estas dos aclamadas sagas, recibieron dos buenos anuncios. Dos sagas cuyas adaptaciones cinematográficas compartieron ventana de estreno en diciembre de 2001 y de 2002.
Nueva película de El señor de los anillos
La nueva película sobre el universo de la Tierra Media de J.R.R.Tolkien se ubicará años después de la muerte de Frodo y de destrucción del anillo único. Sus protagonistas serán los hobbits Sam, Pippin y Merry, además de la hija de Sam, Elanor.
El famoso presentador estadounidense Stephen Colbert será el encargado de escribir el guion de esta nueva cinta junto a su hijo, John Colbert. La película estará producida por Peter Jackson, quien anunció este miércoles el filme en un vídeo difundido por las redes sociales de Warner.
El anuncio coincidió con el día de leer a Tolkien, que se celebra cada 25 de marzo porque esa es la fecha en la que Frodo y Sam lograron destruir el anillo único y derrotar, al fin, al señor oscuro Sauron, el villano de la historia.
Colbert se considera un gran fan de El señor de los anillos y le gustan mucho unos capítulos de La comunidad del anillo no adaptados en la trilogía de Jackson. Se especula, entonces, sobre la posibilidad de que la aventura trate sobre algo relacionado con dichos capítulos. Se pondrá manos a la obra con el guion tras finalizar la emisión de su programa -un late show- el próximo 21 de mayo.
Conviene recordar que ya había otra película anunciada de la saga, la cual se estrena el 17 de diciembre de 2027: The Hunt for Gollum. Estará dirigida y protagonizada por Andy Serkis, que repetirá en el papel de Gollum.
El filme también contará con el regreso de Ian McKellen y de Elijah Wood en sus roles de Gandalf el gris y Frodo Bolsón, respectivamente. Recientemente se conoció que la ganadora del Oscar, Kate Winslet, también será parte de la cinta.
Así, se asegura la continuación de la franquicia tras haberse estrenado en diciembre de 2024 la película de animación El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim, que marcó el regreso de la saga a los cines tras una década de la finalización de la trilogía de El Hobbit. De hecho, con la película anime Warner se aseguraba la retención de los derechos cinematográficos de la saga.
Primer vistazo a la serie de Harry Potter
Tras haber sido anunciada por Warner Bros. Discovery el 12 de abril de 2023, finalmente hay tráiler de la serie de Harry Potter, que aspira a adaptar con mayor profundidad las novelas de la popular saga de J.K.Rowling.
La ficción televisiva se estrena el próximo 25 de diciembre. La idea de la producción es dedicar una temporada a cada una de las siete novelas de la saga. Por lo que, en principio, se espera que dure aproximadamente una década y que se vea crecer a los intérpretes de los personajes protagonistas.
Esta primera temporada se titulará Harry Potter y la piedra filosofal y Francesca Gardiner (que ha participado en series como Succession o El hombre en el castillo) es su showrunner. Cuenta, además, con la música de Hans Zimmer y con el aval y la participación de la propia autora de las novelas, Rowling.
Así, los fanáticos del mundo mágico se sumergirán de nuevo en la historia del niño que sobrevivió -apodo por el que se conoce a Potter en la obra-, en un reinicio que luce bien en su primer vistazo, pero que no está exento de debate debido a las quejas y polémicas alimentadas en redes sociales sobre la elección del reparto de la serie.