'Harry Potter' y 'El señor de los anillos' se preparan para su regreso

El mismo día en el que Warner Bros. Discovery anunciaba una nueva película de El señor de los anillos -que coincidía, por cierto, con el ‘Día Internacional de leer a Tolkien’, creado por The Tolkien Society en 2003, como indica su propia página web-, HBO Max -propiedad de Warner- liberaba el primer tráiler de la nueva serie de la popular saga Harry Potter.

Casualidad o no, lo cierto es que este miércoles 25 de marzo los fanáticos de la fantasía y, más concretamente, los de estas dos aclamadas sagas, recibieron dos buenos anuncios. Dos sagas cuyas adaptaciones cinematográficas compartieron ventana de estreno en diciembre de 2001 y de 2002.

Nueva película de El señor de los anillos La nueva película sobre el universo de la Tierra Media de J.R.R.Tolkien se ubicará años después de la muerte de Frodo y de destrucción del anillo único. Sus protagonistas serán los hobbits Sam, Pippin y Merry, además de la hija de Sam, Elanor. El famoso presentador estadounidense Stephen Colbert será el encargado de escribir el guion de esta nueva cinta junto a su hijo, John Colbert. La película estará producida por Peter Jackson, quien anunció este miércoles el filme en un vídeo difundido por las redes sociales de Warner. ““ El anuncio coincidió con el día de leer a Tolkien, que se celebra cada 25 de marzo porque esa es la fecha en la que Frodo y Sam lograron destruir el anillo único y derrotar, al fin, al señor oscuro Sauron, el villano de la historia. Colbert se considera un gran fan de El señor de los anillos y le gustan mucho unos capítulos de La comunidad del anillo no adaptados en la trilogía de Jackson. Se especula, entonces, sobre la posibilidad de que la aventura trate sobre algo relacionado con dichos capítulos. Se pondrá manos a la obra con el guion tras finalizar la emisión de su programa -un late show- el próximo 21 de mayo. Conviene recordar que ya había otra película anunciada de la saga, la cual se estrena el 17 de diciembre de 2027: The Hunt for Gollum. Estará dirigida y protagonizada por Andy Serkis, que repetirá en el papel de Gollum. El filme también contará con el regreso de Ian McKellen y de Elijah Wood en sus roles de Gandalf el gris y Frodo Bolsón, respectivamente. Recientemente se conoció que la ganadora del Oscar, Kate Winslet, también será parte de la cinta. Así, se asegura la continuación de la franquicia tras haberse estrenado en diciembre de 2024 la película de animación El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim, que marcó el regreso de la saga a los cines tras una década de la finalización de la trilogía de El Hobbit. De hecho, con la película anime Warner se aseguraba la retención de los derechos cinematográficos de la saga.