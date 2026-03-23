'I hate Fairland': la tan deliciosa como salvaje parodia de Scottie Young de 'El mago de Oz'
- Dos integrales recuperarán esta divertida e irreverente serie
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En los últimos años Scottie Young (Illinois, 1978) se ha convertido en uno de los autores favoritos de los aficionados al cómic gracias a sus Marvel Babies (versiones bebés de los superhéroes de Marvel) y a sus divertidos guiones para series como Deadpool (Masacre) o Mapache Cohete.
Pero hoy vamos a recomendaros la que, para nosotros, es su obra más salvajemente deliciosa y divertida: I Hate Fairland. Una parodia del mundo de Oz que Panini va a recopilar en dos tomos integrales, de los que ya está disponible el primero: I Hate Fairland: Omnibus 1, que incluye los veinte primeros números de la colección y un One Shot (número especial).
Pero para hablar de este cómic, primero tenemos que retroceder a 2010, cuando se publicó la primera de una serie de adaptaciones que el guionista Eric Shanower (La Edad de Bronce) y un joven recién llegado, Scottie Young, publicaron de las novelas del mundo de Oz, de L. Frank Baum.
Unas adaptaciones en las que destacaba poderosamente el precioso dibujo de Young y con las que consiguieron los Premios Eisner a mejor serie limitada y mejor publicación para niños. Acababa de nacer una estrella. (Por cierto, que esperamos que Panini también nos regale un integral de estas fabulosas adaptaciones).
¿Y si Dorothy se hubiera quedado atrapada en Oz?
Cinco años después (2015), ya convertido en una estrella de los cómics, Scottie Young se preguntó: ¿Y sí Dorothy no hubiera podido escapar del mundo de Oz y se hubiera quedado atrapada allí, durante 30 años, con la mente de una mujer pero el cuerpo de una niña?
La respuesta: Se convierte en una auténtica psicópata, en constante lucha con el mundo (y consigo misma) para mantener el poco de cordura que le queda (nunca gana).
Así nació esta divertidísima parodia, repleta de humor negro, que está protagonizada por Gert, una mujer adulta atrapada en el cuerpo de una niña que lleva más de treinta años prisionera en el mundo de Fairland. Un mundo de fantasía tan cuqui como peligroso.
Gert tiene el aspecto inocente de una niña vestida de princesa, pero suelta tacos, bebe, fuma... y es capaz de enfrentarse a cualquier monstruo, por grande que sea.
Gert se pasa toda la serie intentando escapar con la ayuda de una enorme hacha que no duda en usar incluso cuando no es necesario. Y nosotros difrutamos como enanos de sus divertidas y salvajes ocurrencias, desde matar a las estrellas del cielo hasta comerse a la patrulla seta.
Porque en estas páginas Young se dedica a parodiar todos los arquetipos y personajes de los cuentos (y de algunos cómic famosos).
Y, por supuesto, olvidáos de los finales felices, porque si algo le puede salir mal a Gert, le saldrá peor.
Un cuento para adultos
A falta de Totó, Gert cuenta con la ayuda de la mosca Larry, una especie de Pepito Grillo que le ayudará a luchar contra la Reina Nubela, Feliz (una niña con un aspecto aún más adorable que ella), y todo tipo de monstruos, bárbaros, zombis... y cualquier cosa que se os ocurra, porque estamos en el país de las hadas y aquí todo es posible.
Young comentaba en una entrevista que la idea también nació de su propia experiencia como padre primerizo que tenía que leer una y otra vez los mismos cuentos a su hijo. También reconocía la influencia de personajes como Lobo y Tank Girl en la génesis de Gertrud.
A partir de 2022, Scottie Young cedería los dibujos de la serie en manos de otros artistas. También realizaría una serie derivada, Untold Tales of I Hate Fairyland, en la que dejaba a otros artistas jugar con sus personajes.
Un cuento de hadas para adultos que nos sorprende, página tras página, gracias al contraste de ese personaje tan dulce con sus depravados actos. Pero comprendedla, no es fácil ser una niña de 36 años.
Scottie Young logra su obra más divertida y salvaje contraponiendo ese estilo dulce de sus dibujos con unos personajes histéricos al borde de la locura y una violencia caricaturersca, que os provocará más de una sonrisa. ¡Simplemente irresistible!