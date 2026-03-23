'I hate Fairland': la tan deliciosa como salvaje parodia de Scottie Young de 'El mago de Oz'

En los últimos años Scottie Young (Illinois, 1978) se ha convertido en uno de los autores favoritos de los aficionados al cómic gracias a sus Marvel Babies (versiones bebés de los superhéroes de Marvel) y a sus divertidos guiones para series como Deadpool (Masacre) o Mapache Cohete.

Pero hoy vamos a recomendaros la que, para nosotros, es su obra más salvajemente deliciosa y divertida: I Hate Fairland. Una parodia del mundo de Oz que Panini va a recopilar en dos tomos integrales, de los que ya está disponible el primero: I Hate Fairland: Omnibus 1, que incluye los veinte primeros números de la colección y un One Shot (número especial).

Viñeta de 'I hate Fairland' Viñeta de 'I hate Fairland'

Pero para hablar de este cómic, primero tenemos que retroceder a 2010, cuando se publicó la primera de una serie de adaptaciones que el guionista Eric Shanower (La Edad de Bronce) y un joven recién llegado, Scottie Young, publicaron de las novelas del mundo de Oz, de L. Frank Baum.

Unas adaptaciones en las que destacaba poderosamente el precioso dibujo de Young y con las que consiguieron los Premios Eisner a mejor serie limitada y mejor publicación para niños. Acababa de nacer una estrella. (Por cierto, que esperamos que Panini también nos regale un integral de estas fabulosas adaptaciones).

Páginas de 'I Hate Fairyland' (Panini)

¿Y si Dorothy se hubiera quedado atrapada en Oz? Cinco años después (2015), ya convertido en una estrella de los cómics, Scottie Young se preguntó: ¿Y sí Dorothy no hubiera podido escapar del mundo de Oz y se hubiera quedado atrapada allí, durante 30 años, con la mente de una mujer pero el cuerpo de una niña? La respuesta: Se convierte en una auténtica psicópata, en constante lucha con el mundo (y consigo misma) para mantener el poco de cordura que le queda (nunca gana). Así nació esta divertidísima parodia, repleta de humor negro, que está protagonizada por Gert, una mujer adulta atrapada en el cuerpo de una niña que lleva más de treinta años prisionera en el mundo de Fairland. Un mundo de fantasía tan cuqui como peligroso. Gert tiene el aspecto inocente de una niña vestida de princesa, pero suelta tacos, bebe, fuma... y es capaz de enfrentarse a cualquier monstruo, por grande que sea. Viñeta de 'I Hate Fairyland' (Panini) 5 Gert se pasa toda la serie intentando escapar con la ayuda de una enorme hacha que no duda en usar incluso cuando no es necesario. Y nosotros difrutamos como enanos de sus divertidas y salvajes ocurrencias, desde matar a las estrellas del cielo hasta comerse a la patrulla seta. Porque en estas páginas Young se dedica a parodiar todos los arquetipos y personajes de los cuentos (y de algunos cómic famosos). Y, por supuesto, olvidáos de los finales felices, porque si algo le puede salir mal a Gert, le saldrá peor. Viñeta de 'I Hate Fairyland' (Panini)