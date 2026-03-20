El musical El Fantasma de la Ópera traslada Baluarte al siglo XIX

Sobre las interpretaciones y las voces de Daniel Diges, Ana San Martín y Rubén López recae el peso de un espectáculo que cuenta con un equipo de más de 70 personas y una trayectoria difícil de igualar. Es el musical más longevo de Broadway y uno de los mayores fenómenos del teatro musical a nivel mundial. El Fantasma de la Ópera ha llegado a Pamplona para transformar Baluarte en la Ópera de París de finales del siglo XIX.

Fantasma, entre el amor y la rabia Entre las sombras de la ópera de París, se esconde Erik, oculto tras una máscara. Todos creen que la ópera está encantada por un fantasma misterioso. Interpretarlo es un reto y un sueño para cualquier artista. “Uno de mis deseos era hacer de fantasma y me costó poco meterme en su piel” reconoce Daniel Diges, el artista que le da vida en esta representación. Un personaje complejo que le despierta compasión porque “siento lo que él siente y me da mucha ternura” es un personaje atormentado porque “ha sufrido desde pequeño y tiene mucho rabia y rencor”.

Una historia de misterio y tragedia Desde esa oscuridad nace su amor por Cristine, una joven soprano a quien llevará al éxito. La de El Fantasma de la Ópera es una historia de amor, obsesión y tragedia. Para Ana San Martín, interpretar a Cristine era algo que “yo soñaba desde hace años, es un personaje icónico”. De su personaje destaca que “empieza en un lugar inocente y acaba teniendo que tomar decisiones muy duras”.