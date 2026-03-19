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Dispositivo Ramadán

-Se esperan miles de desplazamientos, tanto de personas dirección Marruecos como en sentido hacia la Península

-Este dispositivo especial estará vigente hasta el próximo domingo 5 de abril

Para todos los públicos Dispositivo Ramadán - Noticias de Ceuta | Ver
Dispositivo Ramadán
RTVE CEUTA

La Delegación del Gobierno ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad y tráfico para garantizar el tránsito de personas y vehículos, especialmente en el puerto y los accesos fronterizos. Una medida implantada ante la coincidencia del Fin de Ramadán y el inicio de la Semana Blanca en Ceuta.

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