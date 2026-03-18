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Lo mejor de Telerioja: 18/03/2026

Un hombre con cabello oscuro y corte moderno, con expresión seria, habla por un micrófono. Viste camisa blanca y jersey negro, con un fondo gris y un logotipo.
La primavera llegará el viernes con muchas probabilidades de que las temperaturas sean cálidas a lo largo de toda la estación
RTVE LA RIOJA

La primavera llegará el viernes con muchas probabilidades de que las temperaturas sean cálidas a lo largo de toda la estación

La primavera llegará el viernes con muchas probabilidades de que las temperaturas sean cálidas a lo largo de toda la estación - Informativo Telerioja | Ver
La primavera llegará el viernes con muchas probabilidades de que las temperaturas sean cálidas a lo largo de toda la estación

Solo quedan dos días para que comience la primavera y ya nos adelantan que será más cálida de lo normal. Así lo estima la Aemet. Eso no quiere decir que los termómetros vayan a marcar temperaturas altas durante todo el periodo sino que esa va a ser la media. En cuanto a las lluvias, que han sido tan abundantes este inviernos, aún es pronto para predecir lo que va a pasar.

Los Juegos Paralímpicos de invierno han convertido a la esquiadora española Audrey Pascual en un referente

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Ella ha resaltado que no hubiera conseguido sus medallas olímpicas sin el apoyo de entrenadores comprometidos con la inclusión. Para impulsar estos deportes con reglamentos específicos son necesarios formadores.

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