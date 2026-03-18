Lo mejor de Telerioja: 18/03/2026
RTVE LA RIOJA
La primavera llegará el viernes con muchas probabilidades de que las temperaturas sean cálidas a lo largo de toda la estación
Solo quedan dos días para que comience la primavera y ya nos adelantan que será más cálida de lo normal. Así lo estima la Aemet. Eso no quiere decir que los termómetros vayan a marcar temperaturas altas durante todo el periodo sino que esa va a ser la media. En cuanto a las lluvias, que han sido tan abundantes este inviernos, aún es pronto para predecir lo que va a pasar.
Los Juegos Paralímpicos de invierno han convertido a la esquiadora española Audrey Pascual en un referente
Ella ha resaltado que no hubiera conseguido sus medallas olímpicas sin el apoyo de entrenadores comprometidos con la inclusión. Para impulsar estos deportes con reglamentos específicos son necesarios formadores.