Lo mejor de Telerioja: 18/03/2026

La primavera llegará el viernes con muchas probabilidades de que las temperaturas sean cálidas a lo largo de toda la estación

02.20 min La primavera llegará el viernes con muchas probabilidades de que las temperaturas sean cálidas a lo largo de toda la estación

Solo quedan dos días para que comience la primavera y ya nos adelantan que será más cálida de lo normal. Así lo estima la Aemet. Eso no quiere decir que los termómetros vayan a marcar temperaturas altas durante todo el periodo sino que esa va a ser la media. En cuanto a las lluvias, que han sido tan abundantes este inviernos, aún es pronto para predecir lo que va a pasar.