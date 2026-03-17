Mesa de Diálogo Social
- La necesidad de actualizar el régimen económico y fiscal ha sido el único punto de la jornada
- El Ejecutivo local va a solicitar al Gobierno de España nuevas reuniones para seguir avanzando en nuevos acuerdos
RTVE CEUTA
La singularidad económica de Ceuta ha centrado el debate de la nueva Mesa de Diálogo Social, celebrada hoy en el Palacio Autonómico. Una reunión, presidida por el jefe del Ejecutivo, Juan Vivas, a la que han acudido representantes de distintos ámbitos del sector en la Ciudad Autónoma