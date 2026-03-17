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Lo más importante de Telerioja: 17/03/2026

  • Kike Fernández gana el Concurso de Pinchos de La Rioja
  • Logroño recibirá más de tres millones de euros del Convenio de Capitalidad
  • Prosigue la huelga de médicos
Un hombre con chaqueta de chef negra, sonríe frente a hornos de acero inoxidable. En la imagen, se observa una decoración de pinchos y el nombre de un concurso gastronómico.
Kike Fernández gana el Concurso de Pinchos de La Rioja RTVE LA RIOJA
RTVE LA RIOJA

Kike Fernández gana el Concurso de Pinchos de La Rioja

Kike Fernández gana el Concurso de Pinchos de La Rioja - Informativo Telerioja | Ver
Kike Fernández gana el Concurso de Pinchos de La Rioja

El Meraki de Nájera repite como el mejor pincho de La Rioja. En esta ocasión con la propuesta 'Qué pasa tronco'. Consigue por segundo año consecutivo el Delantal de Oro del concurso.

Logroño recibirá más de tres millones de euros del Convenio de Capitalidad

Logroño recibirá más de tres millones de euros del Convenio de Capitalidad - Informativo Telerioja | Ver
Logroño recibirá más de tres millones de euros del Convenio de Capitalidad

Lo hará en dos plazos: mayo y en noviembre. También autoriza una nueva línea de ayudas para el sector agroganadero. La convocatoria tiene que publicarse en el BOR.

Prosigue la huelga de médicos

Prosigue la huelga de médicos - Informativo Telerioja | Ver
Prosigue la huelga de médicos

En esta segunda jornada, los facultativos insisten en la necesidad de un estatuto propio. Según los datos del Gobierno de la Rioja, en la jornada de ayer secundó la huelga el 8% de los médicos, sin contabilizar los servicios mínimos

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