Lo más importante de Telerioja: 17/03/2026

Kike Fernández gana el Concurso de Pinchos de La Rioja 02.53 min Kike Fernández gana el Concurso de Pinchos de La Rioja El Meraki de Nájera repite como el mejor pincho de La Rioja. En esta ocasión con la propuesta 'Qué pasa tronco'. Consigue por segundo año consecutivo el Delantal de Oro del concurso.

Logroño recibirá más de tres millones de euros del Convenio de Capitalidad 02.13 min Logroño recibirá más de tres millones de euros del Convenio de Capitalidad Lo hará en dos plazos: mayo y en noviembre. También autoriza una nueva línea de ayudas para el sector agroganadero. La convocatoria tiene que publicarse en el BOR.