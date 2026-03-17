Fibromialgia: Cuando el dolor se vuelve invisible
- Entre un 3% y un 6% de la población está afectada
- 9 de cada 10 son mujeres
- La Asociación Frida cumple 20 años
La fibromialgia y la fatiga crónica son enfermedades invalidantes que producen dolor generalizado, agotamiento extremo, que no mejora con el descanso, o dificultades cognitivas. Son enfermedades crónicas y 9 de cada 10 personas afectadas son mujeres. “Desde que me levanto ya estoy que no puedo con la vida, muy cansada, te duele todo el cuerpo. Es horroroso”. Así describe su día a día Rosa García, afectada por fibromialgia.
La enfermedad invisible
Padecer fibromialgia o fatiga crónica conlleva en muchos casos años de visitas médicas sin diagnóstico. Lucía Martínez cuenta que tardó cinco años en ser diagnosticada y lamenta “que al final para conseguirlo tuve que irme a la sanidad privada”. Sufrir estas dolencias genera incomprensión ya que, a simple vista, pueden ser invisibles. Unas enfermedades que afectan a entre el 3% y el 6% de la población.
Una unidad integral de atención
Desde la Asociación Frida piden que la sanidad pública incluya una unidad especializada multidisciplinar que coordine la atención sanitaria a las personas afectadas. En ocasiones van de especialista en especialista, sufriendo múltiples listas de espera, y no logran dar con el médico adecuado. “Estoy en varias listas de espera a la vez, siempre tengo dos años de espera. Y a veces, cuando me atienden me dicen que eso no es de su ámbito médico”, dice Lucía con frustración.
Asociación Frida, 20 años acompañando
Un grupo de mujeres y un hombre empezaron a reunirse en cafeterías o casas particulares para compartir sus experiencias en marzo de 2006. Todos tenían las mismas dolencias y ponerlas en común les ayudaba. Decidieron crear una asociación y le pusieron de nombre Frida, en honor a la artista mexicana que tanto dolor sufrió en su vida. En dos décadas de andadura han conseguido ganar visibilidad y han logrado un mayor reconocimiento médico y social.