Fibromialgia: Cuando el dolor se vuelve invisible

La fibromialgia y la fatiga crónica son enfermedades invalidantes que producen dolor generalizado, agotamiento extremo, que no mejora con el descanso, o dificultades cognitivas. Son enfermedades crónicas y 9 de cada 10 personas afectadas son mujeres. “Desde que me levanto ya estoy que no puedo con la vida, muy cansada, te duele todo el cuerpo. Es horroroso”. Así describe su día a día Rosa García, afectada por fibromialgia.

La enfermedad invisible Padecer fibromialgia o fatiga crónica conlleva en muchos casos años de visitas médicas sin diagnóstico. Lucía Martínez cuenta que tardó cinco años en ser diagnosticada y lamenta “que al final para conseguirlo tuve que irme a la sanidad privada”. Sufrir estas dolencias genera incomprensión ya que, a simple vista, pueden ser invisibles. Unas enfermedades que afectan a entre el 3% y el 6% de la población.

Una unidad integral de atención Desde la Asociación Frida piden que la sanidad pública incluya una unidad especializada multidisciplinar que coordine la atención sanitaria a las personas afectadas. En ocasiones van de especialista en especialista, sufriendo múltiples listas de espera, y no logran dar con el médico adecuado. “Estoy en varias listas de espera a la vez, siempre tengo dos años de espera. Y a veces, cuando me atienden me dicen que eso no es de su ámbito médico”, dice Lucía con frustración.