Descobreixen un 'cap de bou' en miniatura a la Serra de Tramuntana
- La peça, de 2.000 anys i tres centímetres, l'ha trobat un excursionista a un punt que roman secret
- L'investigador i historiador Jaume Deyà ha observat la peça i n'ha sol·licitat el dipòsit al Consell de Mallorca
Un excursionista ha trobat en un punt que roman secret de la Serra de Tramuntana un petit cap de bou de bronze de tres centímetres. En mida no té res a veure, però els arqueòlegs creuen que està emparentat amb la cultura talaiòtica que va fer esculpir els famosos bous de Costitx.
Un cap de bou de 2.000 anys
Probablement, aquest és l'unboxing de la peça més antiga que s'ha fet mai. Aquest petit, mínucul, cap de bou de bronze que aquest dimarts han presentat en societat, l'ha trobat un excursionista, aquest a un punt de la Serra de Tramuntana, que romandrà secret. L'hi va dur a l'arqueòleg Jaume Deyà, que l'ha lliurat al Consell de Mallorca.
Les primeres datacions el situen a l'època posttalaiòtica, pels volts de la conquesta romana, al segle primer a.C. Una peça més per llegir el trencaclosques de l'antiguitat. "És una peça de bronze i de molt bona qualitat", explica Helena Inglada, cap d'Arqueologia del Consell.
La mida, uns centímetres, no té res a veure, però per factura, pel traç escultòric, es dedueix que el va fer la mateixa cultura que la que va esculpir va fer els famosos Bous de Costitx. Els caps de gran format són a Madrid, al Museu Arqueològic Nacional, i han estat objecte d'un contenciós polític històric entre administracions. El darrer desacord s'ha produït aquesta mateixa setmana, quan el Ministeri s'ha negat a traslladar-los temporalment al Museu de Mallorca.