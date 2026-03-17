El Ayuntamiento de Logroño tiene concedidas unas cien licencias de taxi. En esta legislatura se ofertaron 15 nuevos permisos para vehículos de nueve plazas adaptadas a personas con movilidad reducida, con un precio base de 25.000 euros. Se cubrieron seis y en breve esas licencias vacantes volverán a ofertarse.

El Ayuntamiento de Logroño mejora el servicio de taxis

Todo para mejorar un servicio acuciado por la falta de servicios, sobre todo los fines de semana. En esa línea, el sector del taxi asegura que existe voluntad para mejorar con la incorporación del personal asalariado para poder incrementar la flota en un 20%.

El Ayuntamiento de Logroño mejora el servicio de taxis RTVE LA RIOJA

También se trabaja en la modificación de la actual ordenanza de taxis, que data del año 1952. E incluye aspectos novedosos, como la posible creación de una aplicación para poder solicitar un taxi mediante el teléfono móvil sin necesidad de llamar.